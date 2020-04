La Misión Internacional Independiente de la determinación de hechos de la ONU para Venezuela, invitó a las víctimas a brindar información sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas; para así emitir el informe final sobre la violación de los DDHH en el país.



Así lo informaron en un comunicado, donde señalan que dicha información debe ser desde el 2014 en el país, de acuerdo a la resolución del Consejo de DDHH de la ONU e igualmente, piden que para salvaguardar la confidencialidad de la información, ésta se suba en una nube segura.

“Para acceder a la plataforma de forma segura, se recomienda hacerlo utilizando un sistema VPN para anonimizar quién está cargando información a la plataforma”, señala la misiva.

De igual forma, sugieren que en caso de duda, las víctimas se comuniquen con la misión a través del correo [email protected] y que de ser posible, y cuando haya información confidencial, “se recomienda el uso de correos electrónicos seguros (por ejemplo, utilizando tutanota, hushmail o virtru u otros correos electrónicos cifrados).

“La Misión agradece poder recibir información relevante cuanto antes, y a más tardar antes del 31 de mayo de 2020”, aclara la misiva.

De igual forma, aclaran que no se enviarán acuses de recibo individuales a quienes hayan enviado la información.

“La Misión priorizará la revisión de la información proporcionada a través de la plantilla. Cabe señalar que no toda la información enviada a la FFM se reflejará necesariamente en el informe final. En particular, no se considerarán los casos que aleguen violaciones que caen fuera del mandato de la Misión”, precisan.