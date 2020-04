La ministra de Comercio oficialista, Eneida Laya Lugo, sostuvo este lunes que las empresas deben tener como “deber ser” la referencia del dólar oficial del Banco Central de Venezuela para sus operaciones, y no del “sangriento” dólar paralelo.

“Nosotros habíamos venido supervisando, porque ya estábamos viendo las distorsiones. Se había desatado un ataque especulativo contra el pueblo en todos los comercios. Las acciones las tomamos para apoyar al pueblo en los precios y evitar la especulación. Diferentes rubros con distorsiones, incumplimientos, y eso no llevó a tomar esas medidas contra las empresas que se realizó el día viernes”, expresó Laya Lugo en un contacto telefónico con VTV.

Además la representante oficialista agregó que “parece mentira que la gente se levante todos los días viendo esas páginas especulativas. Hay que darle un parado, bloquearla, no puede ser que nuestra economía esté guidada por una página, con el cambio de dólar sangriento”.

“La ocupación temporal y la supervisión de las empresas Coposa y Polar, no persigue el cierre de negocios, ni el acaparamiento de productos, sino establecer una supervisión clara para que los rubros lleguen a los ciudadanos a precios justos y reales. Coposa está dispuesta totalmente a colaborar a hacer las correcciones que tengan que hacer. Equipos de la Sundde se mantendrán en las empresas hasta que se hagan las correcciones necesarias y los productos lleguen a los anaqueles de las diferentes cadenas de supermercados y clientes a costos sincerados”, acotó.

Así mismo, Laya Lugo aseguró que “le pido a la gente que tengan la fe, y se unan con su esfuerzo al gobierno, porque el atacado es el pueblo. Esta medida no coloca las ventas a pérdidas, se está velando para favorecer ambas partes. Todo el comercio será fiscalizado por la tasa de cambio oficial. Las empresas habían incumplido en la utilización de los costos y remarcaje del precio guiados por el dólar sangriento paralelo. El deber ser es que se guíen por el dólar oficial del BCV”.

“Haremos el acompañamiento cuando tengan problemas en el combustible, llegamos a varios acuerdos para que ellos trabajen para vender sus productos. La población debe quedarse tranquila, no estamos cerrando negocios, ni acaparando ni confiscando. Aquí no va a haber desabastecimiento ni acaparamiento. Hay una empresa, que ustedes saben quién es, que no les gusta que los supervisen, porque cambian a diario los precios. Están diciendo que se van a desaparecer los productos de los anaqueles, pero eso no va a pasar, hay muchísimos productos”, finalizó.