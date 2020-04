El dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, aseguró que los trabajadores de la salud están contentos con la oferta de Juan Guaidó de entregarles 100 dólares mensuales por tres meses, y pidió el presidente (e) designado por la Asamblea Nacional hacerla extensiva a todos los trabajadores del país.



“No podemos seguir devengando un salario simbólico. Que no nos alcanza. Nuestra solicitud es que esto se pueda extender y pueda crecer, incluso, que se convierta en una ayuda para los trabajadores venezolanos que hoy en día están sufriendo muchísimo y le llegue a todos”, dijo en exclusiva a ND.

Zambrano aseguró que esta medida ayudará muchísimo, «porque es bastante la diferencia entre los 3 dólares que da Maduro a 100 que ofrece el presidente Guaidó».

«Necesitamos que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo, y la única manera de recuperarlo es con salarios en dólares. Si no, realmente se va a hacer muy difícil y es lo que venimos exigiendo desde hace muchísimo tiempo. Porque todo está en dólares”, apuntó.

No obstante, dijo que lo que se debe hacer es “sincerar la economía” y llegar a acuerdos para mejorarla. “Aquí hay que llegar a darle soluciones a lo que necesita la gente. Los trabajadores piden a grito una solución y parte de ella es buscar mecanismos de dolarizar el salario”, apuntó.

O, dice, “hacerlo equivalente a bolívares. Hay formas. Buscar una tasa real, no que sea manipulada por ninguna tendencia política pero que evite que el trabajador pierda su poder adquisitivo”.

P.- ¿Cuántos se han inscrito el sistema?

R.- En Caracas, la mayoría de los hospitales reportan que se han inscrito. A nivel nacional es muy difícil tenerlo y nosotros no manejamos cifras.

– Siempre mandamos información para que la gente pueda hacer su proceso y que no sea a través del gobierno; estamos haciendo el trabajo que nos corresponde que es que la gente se inscriba a pesar de las trabas. Decir una cifra en general es difícil porque no manejamos una data.

P.- ¿Los trabajadores están conformes con los $100?

R.- No te imaginas la expectativa. Lo feliz que están los trabajadores de la salud en este momento con el tema de los 100 dólares. Porque eso les permitiría por lo menos adquirir algo de proteínas para sus familias.

– Y claro, ahorita un trabajador te puede comer entre una y dos veces a la semana proteína. Imagínate que te digan que te van a dar un bono por tres meses de $100. Eso te garantiza por lo menos tres meses de tener algo en tu nevera.

– Quizás no completo, pero sí satisface bastante la necesidad y hay mucha felicidad y expectativa. Los trabajadores se están inscribiendo y esperan que a todos les llegue.

P.- ¿Qué opina de los bloqueos y la clonación a la página Héroes de la Salud?

R.- Lo primero es que ha habido muchos ataques del Estado en cuanto a la situación que se vive con los trabajadores de la salud y la situación económica. Ahorita, un trabajador gana entre 3 y 4 dólares y eso no alcanza para sostener a la familia. Además, el ataque a la página, bloqueos, incluso llegaron a crear una página clonada.

– Metías el dominio de la otra y te direccionaba a la que tenía el gobierno. Es un acto absurdo porque, ¿quién ahorita no se va a postular para lograr que le den sus $100? Es un acto bochornoso que hemos rechazado, además de los distintos sabotajes.

– Permanentemente es un bloqueo a la página, y además, lo que también están haciendo es clonar para robarle los datos a los trabajadores. Pero no tienen nada que hacer con eso porque hay mucha necesidad. Pueden ser chavistas, maduristas, y se van a inscribir por la necesidad y porque no hay salarios mínimos. Es una forma de decirle al gobierno que se rechaza el salario que ellos están imponiendo ante la clase trabajadora, no solo de salud, sino del país.

¿Cómo evitar las irregularidades?

Zambrano comentó que tiene una fórmula evitar irregularidades en el sistema, para que solamente se inscriban trabajadores de la salud: las nóminas de los hospitales.

“La fórmula es tener las nóminas de los hospitales y a través de eso puedan velar que llegue a quien tenga que llegarle. También la data de los sindicatos, que estén actualizadas, porque en muchos colegios no están actualizadas. Es necesario tener las nóminas para saber que función cumple cada quién y a partir de ahí se pueda hacer el registro”, explicó.

¿Y cómo vencer el bloqueo?

Consultado sobre cómo evitar el bloqueo por ABA a la página, dijo que de eso se encargan personas con conocimiento en el tema, y citó a Redes Ayuda, una ONG que, dice, “nos ha orientado a cómo vencer la censura». «En ese sentido, lo que hemos hecho es buscar la forma para que el trabajador se inscriba y en campañas, buscamos soluciones, más allá de generar angustia, el trabajador busca es inscribirse y en Redes Ayuda, liderada por Luis Serrano, es la que nos ha ayudado”.

“También se han buscado otros mecanismos para evitar el bloqueo pero en conjunto, los sindicatos no hemos participado. Buscamos ayuda con las ONG, son quienes han dado las recomendaciones para evitar los bloqueos, que es difícil, pero sí se ha logrado inscribir mucha gente”, finalizó.

Twitter: @jherreraprensa