Caracas 30/04/20. (PS).- Jorge Mirabal, secretario internacional del Movimiento al Socialismo MAS, manifestó su preocupación ante la inexistencia de coordinación entre los gobiernos de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y el venezolano, “frente a nuestros connacionales que tratan de regresar a país, afectados por la recesión económica en esos países a propósito de la pandemia del coronavirus”.

Explicó que en la situación actual, impera priorizar el intercambio permanente para garantizar respeto a los Derechos Humanos de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, a través de la creación en el más corto plazo de mecanismos que permitan atender a los venezolanos que intentan volver. “Es inaceptable que bajo el desconocimiento arrogante de los gobernantes de la región al no reconocer la administración de Maduro, hayan justificado su inacción para no accionar apoyos, pese a que los organismos internacionales les han enviado recursos para atender a la diáspora venezolana, luego de las oleadas de migrantes de los últimos años”.

El dirigente naranja aseguró que en Colombia se encuentra el grueso de los casos de desprotección a venezolanos, desde donde han recibido testimonios de personas sin alimentos, sin medicinas y hasta sacados de sus casas por no tener recursos para pagar el alquiler. “Jaime Polanco Comisionado Presidencial colombiano, ofreció alimentos y apoyo para el regreso al país de cientos de familias y hasta ahora eso no ha pasado, mientras que los alcaldes neogranadinos tratan que los migrantes venezolanos no permanezcan en sus ciudades, haciendo solo el esfuerzo en facilitar su tránsito hacia Cúcuta”.

“Estamos al tanto de declaraciones públicas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quién aparte de no facilitar gestiones a los venezolanos, expresó no tener los recursos para contribuir con su retorno a nuestro país, entonces, si el gobierno nacional y la alcaldía mayor de Bogotá tratan de mantenerlos en estados de indigencia ¿Qué ganan con mantener a unas personas en las plazas y en las calles?”, recalcó.

Jorge Mirabal solicitó por una parte, la actuación de los organismos internacionales, ya que la vía diplomática se encuentra cerrada y por otro lado exigió al gobierno de Nicolás Maduro “que fije el lugar y hora a la reunión propuesta por ustedes, en aras de construir los consensos necesarios ante la emergencia, con la participación de todos los sectores de la vida social, política y económica, organizaciones civiles, sindicatos, productores de campo y del mar, empresarios, académicos y especialistas, junto al gobierno y partidos políticos en favor del interés nacional ante la crisis que atravesamos”.

“Es el momento de transformar el dialogo en acciones concretas, en cosas que nos permitan salir juntos de esta paralización del país porque solo trabajando en unidad nacional y con humildad podemos dar el ejemplo que para Venezuela la vida es primero”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda