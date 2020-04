La embajadora/AN en Guatemala, María Teresa Romero, lamentó que el «régimen» de Nicolás Maduro no acepte la propuesta de EEUU, lo cual demuestra que actúan solo para mantener su poder «dictatorial y comunista».



«Ya dijeron que no a través de Arreaza. No van a aceptar lamentablemente. Es terrible pero evidencia que no actúan por el pueblo y el bien de la región, sino para mantener su poder dictatorial comunista», alegó la diplomática.

«Quieren que le quiten las sanciones porque les ha tocado muy duro, además con el coronavirus, y no pueden tener su negocio favorito que es el narcoterrorismo, sobre el que actuó el Departamento de Justicia en base a 20 años», apuntó Romero a TV Venezuela.

Asimismo considera que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ofreció garantías a algunos funcionarios oficialista porque no aparecen en la denuncia del Departamento de Justicia: «EEUU fue muy claro. Pompeo fue claro al decir que dan garantías a algunos. Pero está Nicolás Maduro y su cúpula, sobre los cuales se ha probado que han violado permanentemente los DDHH y sus nexos con narcotráfico. Ellos no van a tener garantías porque están dentro del aparato judicial de EEUU que es independiente», consideró.

Por último resaltó la importancia de ese nuevo apoyo de EEUU a Juan Guaidó y la AN. «El coronavirus no ha hecho óbice para que Estados Unidos haga lo que tiene que hacer. Hay que entender que en este momento de pandemia, el caso venezolano es muy peligroso para todos sobretodo para la región. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo doble y por eso el presidente Guaidó crea esta propuesta. Esta fue la que se presentó el año pasado en la AN y por la cual el régimen se paró de la mesa de negociación. Con esta proposición dice que hay que hacer algo, porque esto nos va a arrastrar a todos», finalizó.

