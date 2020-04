Nicolás Maduro cargó este jueves contra Migración Colombia, que catalogó de “mentiroso” por asegurar que la frontera colombo-venezolana está cerrada.

“Hemos avanzado mucho si nos comparamos con otros países y no hemos terminado la primera fase. La clave ha sido atender todos los casos. En el exterior hasta ahora van 16 venezolanos muertos, aunque me dicen que pudiesen ser más. Una muchacha medallista de bádminton, de Guárico, que con 22 añitos falleció, mis condolencias a su familia. Se fue a Medellín, que la habían contratado allá. No tuvo atención médica en Colombia. Fue abandonada en ese país”, expresó Maduro por VTV.

Además, el líder del oficialismo agregó que “en Venezuela tuviéramos viva a esa atleta venezolana. He dado la orden de atender a todos nuestros atletas, y traerlos si así ellos lo quisieran. Está diseminado lamentablemente el coronavirus en todas las ciudades. Migración Colombia miente. La frontera está abierta para todos los venezolanos que quieran regresar a salvarse. Nosotros no vamos a permitir que nos contaminen desde Colombia”.

“A todos los venezolanos yo les digo que vengan a salvarse en su patria. Aquí tenemos protocolo de salud, para que lleguen a su hogar sanos. No se dejen engañar por Migración Colombia. Son unos mentirosos. Racistas. Vénganse, vamos a construir a Venezuela juntos”, acotó.

Dos nuevos casos de coronavirus

Sobre el Covid-19, señaló “dos casos». «Un hombre de 25 años que entró procedente de Arauca, Colombia entró por Apure. En Aragua se le hizo la prueba y resultó positivo. Otro caso del estado Apure, un miliciano que realiza vigilancia en Mercal y los Clap. Está junto a su madre que también dio positivo. Dos casos que nos lleva a 33 casos en total. Tenemos 142 recuperados”.

“Las próximas semanas debe seguir llegando ayuda humanitaria, para seguir abasteciendo a Venezuela de pruebas rápidas, material para trabajadores de la salud. Nosotros tomamos medidas a tiempo, y ahora la OMS dice que no hay que apresurarse ni levantar las cuarentenas a lo loco”, informó.

Así mismo, hizo énfasis en que “la cuarentena se mantiene, es necesaria, voluntaria. Estamos pensando en flexibilizaciones. Sábado y domingo 2 y 3 de mayo, nuestros adultos mayores y niños tendrán franjas de horarios especiales para que salgan a caminar”.

Día del trabajador

“Mañana es la gran marcha, la gran movilización de la clase obrera por videoconferencia. Ya lo verán. No hay contradicción entre cuarentena y producción. Además se cumple un año de la victoria de hace un año. De la intentona golpista de Altamira. Fue una gran victoria y debo felicitar a la Fuerza Armada”, afirmó.

Por otra parte, finalmente Maduro informó que entregaron este jueves 120 viviendas en Ciudad Tiuna, Caracas, a pesar de la cuarentena por la pandemia. “La meta del año 2020 sigue siendo 500 mil nuevas viviendas”.