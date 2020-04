El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra envió un mensaje directo este martes al organizador del concierto Venezuela Aid Live, el empresario inglés Richard Branson, donde le dice que “sería más honesto” que realice un concierto benéfico para sí mismo.

“Branson, organizador y financista del concierto en Cucúta (esperaban recaudar más de 100 millones de $, llegaron a 2 y se los robaron), ahora pide auxilio al Estado para sus empresas”, afirmó Maduro Guerra vía Twitter.

Además agregó que “¿por qué no organiza un concierto benéfico para sí mismo? Sería más honesto que aquel show”.

En otro tuit, aseguró que son “traidores traicionados. Militares desertores en Cúcuta dicen que no ven a los políticos que los incitaron a pasar a Colombia, que ni Duque ni Guaidó los ayudan. Ni con los millones $ que se gastan los gerentes de Monómeros o los enviados por la Unión Europea y EEUU”.

El pasado 24 de marzo, la diputada (Vente Venezuela) Dignora Hernández indicó que un grupo de expertos deben manejar ayuda humanitaria para no caer en otro “cucutazo”, en relación al tema en cuestión sobre el concierto y unos fondos supuestamente robados que iban dirigidos a militares venezolanos en la ciudad de Cúcuta.

“El manejo de la ayuda humanitaria por parte de la AN generó grandes expectativas que terminaron en profunda decepción, y graves acusaciones de corrupción. Debemos aprender de los errores y por eso el asunto de la ayuda humanitaria debe ser administrado por una autoridad única de expertos, y no la dirigencia, lo que generaría mayor transparencia y evitaría caer bajo esquemas similares, o al menos no claros, como el caso del cucutazo”, indicó Hernández en esa oportunidad.

