El presidente/ANC, Nicolás Maduro, exigió este domingo a Delcy Rodríguez hospitalizar a nueve casos de coronavirus que se mantienen en sus casa. Esto tras anunciar seis nuevos casos.

“Tenemos 181 casos. 93 recuperados. 27 en hospitales. 24 en CDI. 13 en clínicas privadas. Y me preocupa este número, señora vicepresidenta, señor ministro de salud. Este número no lo quiero ver más aquí. 9 personas en su casa. ¿Qué pasó con este número? ¿Por qué esto se estancó?¿Por qué 9 personas no quieren salir de su casa? ¿Por qué? ¿Cuál es el empeño? ¿Es que no hay autoridad? Estas personas deben ir a hospitalizarse”.

Más en minutos…