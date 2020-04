La diputada (VP) Desiree Barboza reiteró este jueves que si los zulianos se enferman “prefieren quedarse” en su casa que acudir a un hospital, ya que de ahí “salen más enfermos o puede que ni salgan” si se contagian con alguna bacteria.

Para Barboza, la llegada a la región del coronavirus vino a agravar la crisis de salud. “El 80% de los hospitales del estado están en cierre técnico, no hay como combatir una pandemia con un centro de salud sin agua, con fallas eléctricas, con pocas camas de hospitalización, con Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) que no funcionan y con médicos y enfermeros que no tienen insumos para atender a los pacientes y mucho menos, los implementos que necesitan para protegerse”, afirmó.

En sus declaraciones, la diputada del parlamento nacional también hizo referencia a la falta de personal calificado en los diferentes centros de salud de la región y a lo complicado que es para los trabajadores de los hospitales movilizarse hasta los centros de salud por la escasez de combustible.

“En el Zulia prometieron que los doctores tendrían como surtir sus vehículos y eso es un caos, solo algunos han tenido acceso a combustible y los demás deben resolver como llegar a sus lugares de trabajo. Mi respeto a los enfermeros, doctores y a todo el personal de salud porque sin contar con las herramientas básicas están atendiendo a nuestros hermanos”, dijo.

La legisladora zuliana aseguró que en el país es vital que se implemente el Plan José María Vargas, planteado por el presidente encargado Juan Guaidó. A su juicio este plan permitirá comenzar con la recuperación del sector salud y dotar de insumos y medicamentos los hospitales.

“Con el Plan José María Vargas se podría equipar al personal de salud y avanzar en la recuperación de las instalaciones hospitalarias, pero mientras Nicolás Maduro siga en el poder no recibiremos el financiamiento internacional que se necesita para salvar miles de vida que en este momento se encuentran en peligro”, sostuvo.

Nota de prensa