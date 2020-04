La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, dijo no estar sorprendida de que el chavismo aumente el control sobre la sociedad a raíz de la pandemia.

“El régimen era predecible que convirtiera esta tragedia en un mecanismo de control social y de mentira exacerbada. Nadie les cree nada. Si las cifras que dan son verdad ¿por qué están planteando un confinamiento indefinido?, es una gran contradicción. Del lado del Gobierno interino, no hay mucho margen de acción, eso es una realidad. Sin embargo, la mayor pandemia que padece Venezuela es el socialismo. Y así termina el socialismo, en hambre, violencia, en separación y destrucción de las familias”, declaró Machado en una entrevista dada a La Gran Aldea.

Agregó que justo ahora el Gobierno/ANC ni siquiera es confiable para sus aliados. “Convivir con el régimen significa comprometer tus valores. Esta lucha es existencial, porque, literalmente, es de vida o muerte. Aquí mataron al concejal Fernando Albán, al productor Franklin Brito y a cientos más. Al final, es una batalla que involucra riesgos: Te quitan tu empresa, tu casa, te cierran tu medio, persiguen a tu familia, te torturan; es una cosa monumental lo que enfrentamos, pero aquí no hay punto medio. Quizá algunos empresarios en su desesperación por mantener algún grado de control sobre sus instalaciones buscan algún tipo de aproximación con la dictadura, pero esto no tiene vuelta atrás. Ahora mismo el régimen no es fiable ni siquiera para sus propios aliados”.

A su juicio, solo se logrará deponer al régimen actual derribando los pilares que lo sostienen. “Al régimen le quedan tres pilares de apoyo: La represión, la propaganda y el financiamiento criminal; hay que socavar estas columnas y construir una amenaza creíble e inminente que lleve a los jerarcas de la dictadura a decir no tengo opción, me rindo”.

