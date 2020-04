Nicolás Maduro aseguró que no va a arriesgar la vida de los venezolanos con un levantamiento prematuro de la cuarentena, por lo que adelantó que solo ensayarán flexibilizaciones.



«Nosotros no vamos a levantar la cuarentena a destiempo. No. Vamos a ensayar unas flexibilizaciones. Pero no vamos a arriesgar la vida del pueblo», señaló Maduro en una llamada a Con El Mazo Dando.

Asimismo anunció otra jornada de flexibilización para este fin de semana: «La flexibilización que hicimos de manera segura el domingo y lunes fue todo un éxito. Por eso he decidido hacer una jornada de flexibilización segura para que adultos mayores salgan un kilómetro a la redonda de 8 am a 12 pm el sábado y domingo. Y los niños también para que salgan a jugar a de 2 pm a 6 pm», informó.

Recordó que están esperando dos olas grandes de venezolanos «que han tenido que protestar en Colombia para que les permitan regresar a su país… Los que se han regresado lo hacen huyendo del coronavirus y el «coronahambre» porque saben que aquí les tendemos la mano».

«Los venezolanos son recibidos con amor. Con todos los protocolos de seguridad. Cumplen su cuarentena y luego son llevados a su casa. Esa es la Venezuela de verdad, no la que muestra la TV española», puntualizó.