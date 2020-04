El ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, expresó que es indispensable que haya justicia en el país para que pueda haber paz.

“No se trata de perdonar lo imperdonable, ni de venganzas ni odios. Es que «sin justicia no habrá paz, ni justicia sin paz». A Pérez Jiménez y a Pinochet los enjuiciaron e inhabilitaron, y que yo sepa no eran narcos. Imagínense Maduro y los del cártel”, expresó Ledezma en su cuenta de Twitter.

“Ya el presidente Guaidó: 1. Definió ese régimen como Corporación Criminal, 2. Confesó que «solos no podemos, 3. Invocó el TIAR y 4. Retoma operaciones con la DEA. Así es, no hay que aflojar, para mañana es tarde … ¿Tú qué opinas?”, agregó en otro mensaje.

Las declaraciones por Ledezma ocurren a un día de la polémica desatada en redes luego de que el dip. José Guerra (PJ – Caracas) declarara que no quería que Maduro, Cabello y su entorno fueran a prisión sino que permanecieran en libertad haciendo política. Declaraciones que generaron fuerte repudio contra el dirigente de la tolda amarilla.

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) April 8, 2020