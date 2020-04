El politólogo Piero Trepiccione sostuvo este lunes que la pandemia “ha terminado de desnudar” elementos donde se destaca que no hay suficiente dinero público invertido en el servicio sanitario venezolano.

“La pandemia ha desnudado muchísimas carencias, muchísimos problemas, muchísimas desarticulaciones a nivel de sistemas de salud, a nivel de políticas institucionales, de presupuestos públicos, y son elementos que sin duda alguna luego de una pandemia de esta naturaleza que ha afectado gravemente la cotidianidad, el modo de relacionamiento de las personas. Evidentemente va a tener consecuencias, no solo en el tema de la salud, sino consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales”, expresó Trepiccione a TVVenezuela Noticias.

El experto en temas políticos agregó que “cambios profundos tendrán que sucederse a partir de la etapa de la post pandemia. En el caso de Venezuela, con una tradición cultural, con una idiosincrasia de mucho afecto, de mucho acercamiento, de mucho compartir, evidentemente luego de una situación de esta naturaleza, tendrán que producirse cambios importantes, cambios drásticos para establecer nuevas pautas culturales en el modo de relacionarnos. En sistemas de salud y presupuestos públicos se debe transformar y cambiar muchas realidades, porque nuestra capacidad de respuesta no ha sido la adecuada.

“Desde el pasado se destaca en elementos que no hay suficiente dinero público invertido en nuestros sistemas sanitarios, en sistemas de salud. Lo que se asigna no cumple la función para la cual fue establecido porque se presentan mecanismos de malversación, de desviación de recursos, contrataciones irregulares, que hace que no se adquieran los equipos necesarios o los equipos con la calidad certificada. En Venezuela se compran equipos, y a los 6 meses o al año ya no están funcionando, porque son equipos con una calidad cuestionable, justamente por temas de corrupción”, reiteró.

Además Trepiccione afirma que “las sociedades en general, deben estar más atentos a las cosas públicas para que no sigan ocurriendo estos hechos. Por ejemplo, cuando hubo un terremoto en Cariaco hace algunos años, una escuela recién construida, no se cumplieron los estándares de seguridad porque se desvió parte de los recursos por temas de corrupción, más que el terremoto la mala calidad de la obra terminó derribándola sin ningún tipo de resistencia, y lo mismo ocurre con nuestro sistema de salud”.

“La pandemia demuestra que los sistemas de salud no están funcionando correctamente. No se ha dotado correctamente al personal, a lo mejor en presupuesto aparece la dotación, pero en la realidad, los médicos trabajan en condiciones de precariedad absoluta, para ejercer su labor en un virus tan delicado como este. Todos esos elementos se van convirtiendo en un coctel explosivo que genera consecuencias negativas para afrontar situaciones”, finalizó.

