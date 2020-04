El Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, fustigó al gobierno de Nicolás Maduro por mantener el envio de combustible a Cuba, mientras que existe un notorio desabastecimiento en Venezuela.

Un gobierno para el pueblo de Venezuela haría lo posible para proteger a sus ciudadanos del Covid-19. En cambio, el régimen corrupto de Maduro envía productos de petróleo a Cuba que podrían haber sido utilizados para ayudar a transportar suministros indispensables de salud», escribió Kozak en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, recordó que las sanciones impuestas desde el Departamento del Tesoro de EEUU contra Maduro y su entorno, no impiden la adquisición de alimentos y medicinas, como lo han manifestado altos funcionarios del gobierno chavista.

Puso como ejemplo el arribo de 90 toneladas de ayuda humanitaria al país, que incluye un importante donativo de la Usaid (Organismo de asistencia humanitaria de EEUU) el cual fue gestionado por el gobierno/AN presidido por Juan Guaidó.

A true government FOR THE PEOPLE of #Venezuela would do everything in its power to protect its citizens from #COVID19.

Instead, the corrupt Maduro regime is imposing greater restrictions on media at a time when accurate information and transparency saves lives.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 9, 2020