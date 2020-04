El secretario de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, reiteró este viernes que las sanciones del Departamento del Tesoro no van dirigidas a todos los venezolanos, sino sólo apuntan a la “corrupción” de Nicolás Maduro y su entorno.

“@USTreasury Las sanciones del Tesoro apuntan a corrupción de Maduro y sus secuaces y promueven responsabilidad de aquellos que se interponen en el camino de la restauración de la democracia”, posteó Kozak en su cuenta oficial Twitter.

El diplomático estadounidense sostuvo que “EEUU está comprometido a asegurar que apoyo humanitario fluya hacia el pueblo venezolano”.

Por otra parte, Kozak aseveró en otro tuit que “un verdadero gobierno para el pueblo de #Venezuela se centraría en proteger a sus ciudadanos de #Covid-19”.

“En lugar de eso, el corrupto régimen de Maduro: Arresta a los médicos. Acosa a los periodistas. Desvía los kits de prueba destinados al público. Bloquea las pruebas para los prisioneros políticos”, finalizó.

A true government for the people of #Venezuela would be focused on protecting its citizens from #COVID19.

Instead the corrupt Maduro regime:

✅Arrests doctors

✅Harasses journalists

✅Diverts test kits meant for public

✅Blocks testing for political prisoners pic.twitter.com/K0rckgNEky

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 17, 2020