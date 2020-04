El vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, aclaró este jueves que aún no se ha decido definitivamente cuantos fondos recibirán lo parlamentarios, en relación a la nota de la agencia AP sobre el supuesto pago de 5 mil dólares mensuales a diputados que apoyan a Juan Guaidó.

“Lo que entiendo que se ha planteado y conversado, es aportar al diputado recursos que él tiene que informar en que se utiliza que es para los gastos que tienen que ver con su diputación. Los diputados en primer lugar no hemos cobrado, estemos todos claros, aquí a nadie le han preguntado a ningún diputado como ha hecho para mantener a su familia, como ha hecho para trasladarse a Caracas, por ejemplo desde el Zulia trasladarnos a Caracas no es cualquier situación. Además estar 3 o 4 días en Caracas requiere de gastos importantes. Gastos que tienen que ver con su seguridad”, reveló Guanipa en una entrevista con Politiks.

Así mismo, el representante de Guaidó detalló que “a mí me ha pasado en dos oportunidades, que me han caído a golpes en la calle, una vez saliendo de la AN, y otra vez en el municipio San Francisco, entonces al final un diputado tiene que buscar una infraestructura para poder funcionar, y lo que se intenta es que cuente con algunos recursos para eso, y debe rendir cuentas de la utilización de esos recursos. El tema del monto es un tema que yo no manejo, pero hasta ahora eso ha sido así, sin embargo cualquier discusión no puede ser hecha en este momento porque ese es dinero que todavía no se ha causado, que todavía no ha entrado y que todavía no se ha invertido en nada. Me hago responsable de lo que digo y estoy fielmente convencido que cualquier escenario para que se efectúe la salida es válida”.

“Has ahora se le asignaría una cantidad de recursos a cada diputado, que no está definida, para poder ejercer adecuadamente sus funciones. Eso es lo que está planteado. Diputados deben justificar en que realizan esos gastos. La suma de 5 mil dólares parece un monto elevado, por eso digo, esperemos que la discusión se dé, esperemos que se apruebe definitivamente cual es el monto, cuando eso suceda, daremos comentarios frente a eso, yo prefiero ser cauto y esperar que eso se discuta en el seno de la AN, y que se justifique la cantidad y el uso que se le debe dar a ese dinero”, acotó.

Además agregó que “lo importante es que si hay previsto un financiamiento para el funcionamiento institucional de la AN. Es importante que todo el mundo sepa que nosotros no hemos cobrado absolutamente nada en casi 5 años, evidentemente hay que tener mucho cuidado en cuanto a los montos, pero también tener la comprensión de que los diputados deben cobrar”.

“En mi caso no es el es más extremo de los diputados, en este momento me encuentro sin electricidad, esta es la realidad del país. Los zulianos pasan de 18 a 25 horas sin electricidad. Es la razón por la cual tenemos que sacar a estos delincuentes que están ligados al terrorismo y al narcotráfico. Ni calvo ni con dos pelucas, ningún extremo es bueno. El sueldo actual es prácticamente cero, lo que cobran los diputados actualmente”, concluyó.

