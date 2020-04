El diputado en el exilio, José Guerra (PJ – Dtto. Capital), señaló este martes que no quiere ver a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y los demás funcionarios chavistas presos, sino en la calle, “haciendo política en minoría”, al tiempo de aseverar que hay que hacer una ley de perdón para todos.



“Hay que ser una ley de amnistía general, una ley de perdón, que no puede ser para nosotros nada más. Tiene que ser para todos y que el Psuv se mantenga. Hay gente que quiere ver a Diosdado Cabello preso, yo no lo quiero ver preso; que quiere ver a Nicolás Maduro en La Haya, yo no lo quiero ver en La Haya; que quieren ver a Jorge Rodríguez en un psiquiátrico, con los locos; yo no lo quiero ver ahí. Yo los quiero ver en las calles, haciendo política en minoría, como lo que son, con las libertades que ellos nos quitaron a nosotros”, precisó.

Entrevistado por Vladimir Villegas en su nuevo programa streaming, Vladimir a la Carta, Guerra insistió en que “nosotros no podemos hacerle a ellos lo que nos hicieron a nosotros” porque, a su juicio, sería negar a la oposición en sí, a la vez que precisó que siempre estará de acuerdo con una salida política a la crisis venezolana.

“Yo creo que hay que buscar una salida, pero entendamos que estamos hablando de gente que se ha burlado del papa, de Noruega, de todos. Sepamos con quién estamos hablando. Es una gente que te da un lápiz para una escuela y pone la cara de Maduro”, aseveró.

Y precisó que, en caso de una salida militar, eso no depende de él, pero “uno nunca sabe”.

“Esa opción no depende de mí, yo estoy por la salida política porque al final la gente va a tener que votar, porque yo no me voy a calar un presidente por una intervención, yo quiero que la gente escoja su presidente”, apuntó.

“Para mi es buscar una negociación política para abrir un espacio y salir de la crisis. Hay que preparar unas elecciones, eso tarda, y hay que combatir el coronavirus”, insistió.