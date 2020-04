El diputado José Guerra (PJ- Caracas) llamó «burócrata sindical» al constituyente Francisco Torrealba luego de que este asegurara que al salario integral deben sumarse los subsidios a la gasolina, la luz y el agua.



«Francisco Torrealba es un sindicalista (ex) muy particular. Defiende al patrono y no a los trabajadores. Es el propio burócrata sindical. Electricidad no hay. Salud, cuál si ustedes se ven en clínicas privadas. ¿O es mentira? ¿Agua subsidiada? ¿cuál agua? Tú vives en otro país», dijo Guerra en Twitter.

Esto fue en respuesta a lo expresado más temprano por Torrealba quien aseguró que se debe incluir como parte del salario los subsidios casi del 100% en las tarifas de agua, luz y en el pago de la gasolina.

«Ahora si aparte de incrementar el Salario Mínimo Nacional se mantienen los subsidios al 100% (o casi) de educación; salud; CLAP; electricidad; agua; combustible; vivienda; etc. Cabe la pregunta ¿Cuál es el verdadero Ingreso Mínimo Nacional?», preguntó Torrealba en Twitter.

El incremento salarial que anunciara este lunes el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, vía Twitter, ha sido duramente criticado por la opinión pública, pues consideran que ante la hiperinflación que atraviesa el país, los 800 mil bolívares es equivalente a 4 dólares mensuales cuando la canasta alimentaria, según Oscar Meza, de Cendas-FVM, es de 349 dólares mensuales.