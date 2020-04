El diputado (Ex-PJ) José Brito rechazó «categóricamente» que desde la AN que preside Juan Guaidó, los parlamentarios supuestamente vayan a percibir 5.000 dólares mensuales «cuando ni si quiera van a la Asamblea Nacional».



«Cinco mil dólares mensuales para cada diputado principal y cuatro mil dólares para el suplente, con un retroactivo de 25 mil dólares y 20 mil para otros es el salario que ahora Alí Guaidó y sus 40 ladrones quiere darle a cada parlamentario para comprar su silencio cómplice producto del despojo de 80 millones de dólares al BCV», señaló Brito en un video a través de su Twitter.

Continuó: «Eso no es todo. Mientras pasa esto, a los héroes de la salud le dan 100 dólares caga’os. Pero a esos diputados que no hacen un c… y que no van la AN, 5.000 dólares».

«Esto es éticamente incorrecto y moralmente inaceptable. Yo apelo a a reserva moral que la hay en el Parlamento. A que rechace esta situación como tal… Esto hay que denunciarlo. No pueden ser que estén desangrando las arcas del país, cuando hasta un muerto hubo en Upata. El pueblo protestando y estos diputados van ganar 5 mil dólares sin hacer un c… Hay que rechazarlo de manera categórica», manifestó el legislador.

Por último sentenció que unos que desde hace 20 años «se volvieron una enfermedad para Venezuela, pero los que hace dos años pretendieron convertirse en la cura o el remedio, terminó siendo peor la cura que la enfermedad. Así son las cosas».