El ministro de Comunicación oficialista, Jorge Rodríguez, informó este viernes que hubo 23 casos nuevos de coronavirus, y de esos, 20 casos fueron en el estado Nueva Esparta, por lo que aplicarán el “confinamiento” en los municipios Gómez y Manerio de la entidad.

“Tenemos 23 nuevos casos en total. Distribuidos en: 1 en Miranda, 1 en Yaracuy, 1 en Barinas. 20 nuevos casos en Nueva Esparta. Si no hubiésemos hecho el distanciamiento social, tuviésemos unos 82 mil contagiados. Al día de hoy tenemos 227 casos en total, 50% de pacientes recuperados, 113 personas en total”, detalló Rodríguez por VTV.

Además detalló que “en Nueva Esparta, el 15 de abril, una misión de médicos cubanos que están peinando con la encuesta patria el territorio nacional. Ese día, los equipos cubanos en el sector Pedro González, en una escuela de béisbol se encontraban violentando la cuarentena que decretó el presidente Maduro, allí se encontraban 63 personas, 35 deportistas. Alguno de estos jóvenes habían viajad a EEUU o a República Dominicana a jugos. Dos personas que viajaron se encontraban asintomáticas y se dirigieron hacia esta escuela. Como no se cerró esta escuela de béisbol, hubo varios contagios, por eso contamos 20 nuevos casos en esa zona”.

“Se puso a órdenes de la fiscalía el señor dueño de esa escuela, y el señor señala que un epidemiólogo de la gobernación de Nueva Esparta, había visitado la escuela dos días en el mes de abril, y dio el visto bueno para que la escuela siguiera abierta. Es importante el cumplimiento de la cuarentena. Es irresponsable la acción de ese epidemiólogo”, acotó.

Así mismo, indicó que “este combate de la epidemia no tiene color político, se debe luchar por detener esta terrible epidemia que acosa al mundo entero. Los números demuestran que hemos venido ganando batallas por batallas, aunque este case de Nueva Esparta nos demuestra que estamos lejos de ganarla. Hubo riesgo de vidas de niños, trabajadores, por culpa de ese epidemiólogo”.

“Hemos decidido el confinamiento de los municipios Gómez y Manerio en Nueva Esparta, para que no se siga diseminando la infección por Covid-19. Se hará despistajes a todos los habitantes de esos dos municipios. Se inspeccionará a las 152 escuelas de béisbol que están a nivel nacional, para que no se repita lo que pasó en Nueva Esparta. No politicemos el tema del Covid-19, porque Margarita cuenta ya con habitaciones para aislamientos”, informó.

Finalmente, sostuvo que “al día de hoy se han realizado más de 219 mil pruebas, la idea es llegar a un millón de pruebas. En muchos países, si no tienen síntomas, no le hacen las pruebas. No hemos ganado la batalla, quedan muchas batallas por afrontar. La oposición venezolana no debe politizar el tema y debe afrontar la lucha, nos ha llegado donaciones de Rusia”.