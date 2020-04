El ministro de Comunicación oficialista, Jorge Rodríguez, respondió este viernes al diputado opositor José Guerra, diciendo que le envíe su estado de cuenta al reportero Joshua Goodman de la agencia AP.

“La cuarentena radical que dijo el presidente Maduro fue un elemento primordial. El uso del tapaboca como un elemento trascendente, es impresionante la medida del uso del tapabocas por el pueblo de Venezuela. Tenemos 318 casos, pero para el día de hoy tuviésemos más de 240 mil casos si no se hubiesen tomado las medidas”, indicó Rodríguez en una entrevista a VTV.

Además aseguró que “la encuesta contestada por más de 18 millones de personas en la plataforma patria ha sido clave para ir a esas viviendas a atender pacientes. Al día de hoy hemos visitado casi 200 mil familias. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo”.

“Hablaron mal del Interferón cubano, hasta que finalmente publicaron en el Massachusetts Institute of Technology con sede en Boston que es esencial para enfrentar el coronavirus. La cifra de muertos en Ecuador es dantesca y jamás será reconocido por un gobierno irresponsable como el de Lenín Moreno. El gobierno de Ecuador ha ocultado la mortalidad y casos, pero aún así es muy alta su tasa de fallecidos”, acotó.

Sobre el artículo de la agencia AP sobre el presunto pago de 5 mil dólares a diputados opositores, Rodríguez aseveró que “el supuesto pago a diputados es más de esa actitud ruin de la pseudo derecha venezolana. Anunciaron un pago de 100 dólares, pero luego empezaron a aparecer las verdades, la mentira tiene patas cortas. La página donde iban a registrar los médicos nunca abrió. De toda la plata que se han robado”.

Respuesta a José Guerra



José Guerra retó más temprano a Jorge Rodríguez a probar si el parlamentario percibe 5.000 $ mensuales a través de una comisión especial independiente.

Sobre dicho tema, el representante oficialista respondió a Guerra diciéndole que “a mí no me tiene que enviar ningún estado de cuenta, debe enviárselo a Joshua Goodman de AP, que fue quien publicó el artículo donde detalla la operación. Eso lo dice Associated Press, no lo dice Maduro ni Jorge Rodríguez. Desde enero hasta mayo ganarán 25 mil dólares si son principales, y 20 mil dólares si son suplentes. Señor diputado de la derecha, me importa muy poco lo que usted tiene en su cuenta, mándelo a AP, a Joshua Goodman”.

“El virus nació en EEUU, lo dicen universidades de allá mismo, y ese virus fue llevado hasta la ciudad de Wuhan en China. En EEUU hay un promedio de 150 fallecidos por millón de habitantes. Hemos tomado medidas responsables, y como dice la OMS, esto apenas está comenzando”, finalizó.