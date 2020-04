El diputado Ismael García (PJ-Aragua) acusó este martes a Hugo Carvajal de «instalar» al alcalde de Carirubana, Emilio Martínez Smith, «Chiche», para manejar el narcotráfico en la Península de Paraguaná. También dudó de que Rafael Lacava no tenga que ver con el nacotráfico en Carabobo.



“En Paraguaná hace un tiempo operaba Simón Álvarez. Que operaba con otros carteles que dirigía (Walid) Makled. Resulta que el Pollo Carvajal decidió sacar de allá a ese capo e instalar al señor Emilio Martínez, alias el Chiche. Ahí quedó y se dedicó al principio al tráfico de combustible y de productos derivados de Pdvsa, pero luego le metieron parejo al tema de narcotráfico”, señaló durante su derecho de palabra virtual en la sesión de la Asamblea Nacional.

Contó también que en Mérida ocurrió algo similar. “El Pollo sacó a Wilmer Varela, que era socio de un señor llamado Chapo Guzmán y que iba a ser un operador del narcotráfico de este señor en Venezuela”.

Y, ahora que se hizo noticia de los hechos Paraguaná y Carabobo, García acusó al director del Cicpc, comisario Douglas Rico, de narcotráfico, tal y como lo hizo hace una semana Salvatore Lucchese.

“Rico es una pieza clave de Cilia Flores», dijo. “En Carabobo sale involucrado este señor que hace en videos en situaciones extrañas, Rafael Lacava, para tratar de mostrar que no tiene nada que ver. Pero no, Lacava. Nada más el secretario de seguridad de Carabobo, José Domínguez, y el jefe del Cicpc, José Aldana, están bajo tu responsabilidad y aparecen presos, pero tú no sabes nada”, criticó. “A este señor hay que investigarlo”, apuntó.

García también vinculó Diosdado Cabello con Hugo Carvajal. Esto tras reiterar que Lacava es “hombre de confianza” de Nicolás Maduro.

“Esto tiene que ser investigado”, dijo, «La investigación en curso no va a ser detenida porque manejamos mucha información y no tenemos el tiempo para expresarla”.

“Por eso creo que es necesario que se designe una comisión especial, integrada por distintas comisiones de la AN, para llevar esto al fondo. Porque hoy los que están al frente del Estado venezolano, están siendo solicitados por la justicia internacional”, indicó.

“Hoy saquean el oro y tienen bandas y capos y organizaciones criminales que operan para el narco. Ha llegado la hora de profundizar este tema para que Venezuela pueda entrar al Gobierno de Emergencia Nacional que le dé salida al grave problema de la crisis de hambre que hay en este momento”, apuntó.