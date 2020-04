El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló este jueves que la figura de “retención” no existe en Venezuela y que no es más que una “trampa” para que los funcionarios de seguridad desconozcan la Constitución y la ley.



“Por muy “temporal” que sea, no existe en #Venezuela la figura de la “retención”. En nuestro país una persona solo puede ser detenida en dos casos: 1) Cuando está cometiendo o acaba de cometer un delito o 2) cuando existe una orden judicial válida que así lo autorice. (…) La “retención” no es más que una trampa que sirve para que los cuerpos de seguridad desconozcan la Constitución y la Ley y, lo que es más grave, para que las personas “retenidas” no tengan posibilidad de defensa ni puedan hacer valer los derechos que tienen los detenidos”, explicó Himiob en Twitter.

En ese sentido, dijo que si una persona es restringida o privada de su libertad sin que haya cometido delito y sin orden judicial, se está incurriendo en el delito de privación ilegítima de la libertad. “Se trataría, además, de una detención arbitraria, de acuerdo a los parámetros internacionales”, apuntó.

No obstante, remató con que durante los estados de excepción o de alarma, no se puede desconocer el principio de la legalidad, el debido proceso o la libertad personal.

“Así lo disponen el Art. 339 de la Constitución y el Art. 7, numerales 6°, 10° y 11°, de la “Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción”, precisó.