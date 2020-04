Nicolás Maduro reiteró este viernes que se están preparando para el combate pese a que pidió emular el llamado de alto al fuego de la ONU e ir a una «tregua política».



«La ONU ha llamado a un alto al fuego por el coronavirus. Yo llamo a todos los sectores políticos a un alto al fuego. A una tregua política y a un acuerdo humanitario… Vamos hacia la paz», dijo Maduro en VTV.

No obstante, señaló que hay grupos que no pueden con el odio que llevan «y que en estos días preparan acciones armadas contra Venezuela. Sé lo que digo. A ustedes me dirijo. Grupos financiados desde el exterior».

«Estamos preparándonos para cualquier combate. He ordenado la movilización de artillería para estar preparados para el combate por la paz», informó.

En cuanto al contexto del coronavirus, insistió en estar dispuesto a poner todos los aviones necesarios «para traer a los venezolanos de EEUU» que están «atrapados» por la pandemia.

«Te lo digo a ti James Story. Saca una licencia humanitaria para los aviones de Conviasa para buscar a más de 1.000 venezolanos», repitió.

Además recordó que ofreció para Colombia dos máquinas para detectar coronavirus, «a pesar de todo lo que hace Iván Duque contra Venezuela. Mañana se le entregarán. Tengo el avión para llevarlos a Bogotá. Tenemos que detener juntos esta pandemia».

«Duque, usted me odia, pero a mi me importa la salud del pueblo y estoy dispuesto a colaborar con usted», enfatizó.

También ofreció su ayuda a Ecuador. «Lenín Moreno, pongamos la diferencias a un lado para prestarle nuestro apoyo. No podemos hacernos los locos ante esta tragedia».