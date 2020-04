El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, mandó un mensaje de esperanza a los familiares de los presos políticos.

“Mi tío está secuestrado como también lo están Roberto Marrero, Juan Planchart, Erick Sánchez, Víctor Silva, Rómulo García, Andrea Bianchi que secuestraron unas horas. Todo eso que estamos travesando es parte de lo que está atravesando Venezuela. El secuestro de un narcoestado, de una dictadura que se queda cada vez más sola. El hijo de Roberto no ha podido verlo en más de un año. Y muchos de los que me están viendo no han podido ver a sus familiares”, expresó Guaidó en una entrevista a TVVenezuela Noticias.

“No tengo duda que los que tienen miedo son la dictadura. Los que están señalados de narcotráfico y terrorismo. Los que hemos denunciado durante años. Por el contrario nosotros estamos muy firmes. Y algo que les quiero decir, muy importante: no nos vamos a acostumbrar. No es normal la persecución. No es normal que metan presos a dos jóvenes por trabajar con la presidencia. El caso de mi tío, íbamos al estadio a ver a los Tiburones, y solo por tener mi sangre hoy está secuestrado”.

“Quiero decirle a las familias de los que han sacrificado tanto, de Neomar, de Oscar Pérez, por ejemplo, de Miguel Castillo Bracho, de tantos presos políticos, más de mil, que su lucha no será en vano. Que sus gritos han sido escuchados por el mundo. Superaremos la pandemia, y el principal tema es el distanciamiento social. Se debe ayudar al que necesite un poco de comida en medio de la cuarentena. Hoy Venezuela sabe que tenemos la capacidad, pero que no todo está hecho y faltan algunas cosas por hacer. Hoy frente a la dictadura no ha sido la violencia, no ha sido la cárcel lo que nos ha detenido, por el contrario nos hemos crecido ante la adversidad como se crece un venezolano que quiere y ama a su país”, reiteró.

Además Guaidó acusó a Maduro no solo de haber encarcelado a miles de venezolanos por razones políticas sino que también ha matado. «El caso de Fernando Albán. Asesinó a 500 mil venezolanos con la inseguridad. Esos ataques a la gente cercana es para tratar de sembrar terror en los corazones de nuestra gente. En una parte de nuestro equipo. Pero mi mensaje para la dictadura es que no lo sigan intentando. No generan terror. Solamente hacen el ridículo ante la comunidad internacional. Nosotros vamos a seguir en pie. Vamos a seguir avanzando. Vamos a construir capacidades. El mundo hoy nos respalda y no solamente la sociedad venezolana. Estamos más cerca de lograr la libertad”.

