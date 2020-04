El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, anunció este jueves la entrega de 100 dólares mensuales a médicos, enfermeras y trabajadores de salud durante tres meses, pago que estará disponible a través de un monedero virtual desarrollado junto a la OEA.



«Estamos haciendo todo lo posible para que el primer apoyo salga lo más rápido posible porque la profundidad de nuestra crisis es demasiado grande», indicó Guaidó en un video en Twitter. «Todos nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de salud podrán obtener este apoyo sin distingo de color político».

Guaidó alertó que se tomarán «las medidas de seguridad para los beneficiarios de este apoyo», ya que alega que «la dictadura» podría intentar bloquearlos.

«Urge atender a nuestra gente y dejar de lado a los de que desde la soberbia se aferran en el poder. Así como les he dicho que haré todo lo posible que lograr el Gobierno de Emergencia Nacional, también diré que no me quedaré de brazos cruzados frente a esta tragedia», recalcó el líder opositor.

Guaidó además manifestó que encontraron la manera de que «con los pocos recursos que hemos logrado proteger de la dictadura, podamos realizar el mayor aporte posible durante esta pandemia. El mayor aporte es proteger a los que nos cuidan… Apoyarlos es la mejor manera de salvar vida, ya que son los más expuestos ante la pandemia».

«La dictadura todavía mantiene secuestrados miles de millones de dólares que prefieren destinarlos a sus negocios, pero nosotros con menos de 0.1% de lo que ellos manejan, vamos a hacer más por la salud que ellos durante todos estos años», finalizó.