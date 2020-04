El presidente encargado nombrado por la AN/ Juan Guaidó, aseguró que entre el entorno de Maduro hay quienes quieren que éste abandone el cargo para sacar al país de la crisis.

“Hay intención de muchos de buscar una solución a esto, incluido los que hoy todavía sostienen a un dictador”, declaró Guaidó a VOA Noticias.

“Él (refiriéndose a Maduro) se ve aislado, acorralado. No tiene opciones porque se quedó sin apoyo popular. (…) Él va buscar los que ha buscado siempre: distender, distraer la atención. Y en este momento ya no hay margen para eso”, agregó previamente.

A su juicio los dirigentes chavistas “deberían ser sensatos y escuchar lo que está ofreciendo hoy la comunidad internacional y por lo cual están presionando los venezolanos: una solución al conflicto”.

No obstante reiteró que quiénes lleguen a integrar dicho Consejo no pueden estar vinculados con el terrorismo, narcotráfico, la violación de DDHH o la corrupción. Además aseveró que la transición que se busca no solo es “inminente’”, sino también necesaria para “que Venezuela sobreviva”.

“La transición en Venezuela es un hecho ¿cuánto va tardar?. Va a requerir del esfuerzo que tengamos todos los venezolanos. Y hoy celebro, más que nunca, digamos la responsabilidad, la madurez política que hemos alcanzado, no solamente los venezolanos, sino los dirigentes”, añadió.

Intervención y el coronavirus

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una intervención en suelo venezolano a raíz de la operación antidroga de EE.UU en El Caribe, este menciono que “la intervención en Venezuela hoy existe y es de los cubanos a través del G2, de inteligencia y contrainteligencia y Cuba deberá responder si utilizan el país por el narcotráfico, por petróleo o ideología”.

Además, también se pronunció sobre la pandemia del coronavirus y dijo esperar que dicho virus no afecte en gran medida al país. “Hoy rezamos porque realmente el sistema inmunológico del venezolanos esté por encima del promedio, porque todos conocemos el estado del sistema de salud venezolano», indicó.

“La pretensión del dictador de ocultar información, de hacerse ver en control de una epidemia que ha afectado el sistema de salud como el español, como el italiano, mucho más robusto, sin duda, como el venezolano, solamente nos pone en más riesgo a todos”, apuntó.