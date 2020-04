Personaliades de muchas áreas del país pidieron este fin de semana una tregua política y la unión para enfrentar la pandemia del Covid-19.



En un comunicado, el grupo exhorta a las partes a construir los acuerdos necesarios que permitan “la obtención de apoyos perentorios y la coordinación de su gestión para afrontar la pandemia”, y abogan por garantizar “la transparencia, la información veraz y oportuna, y el pleno acceso de todos los comunicadores sociales a las fuentes oficiales” para así asegurar el derecho constitucional de la ciudadanía a la información.

Precisan que la disponibilidad de recursos económicos en Venezuela se ha mermado por la “mala gestión y desviación” y que el acceso a dichos fondos con los que el país cuenta en el exterior, además del financiamiento internacional “se ven comprometidos tanto por la disputa político institucional interna, como por medidas unilaterales de actores externos”.

Además, apostaron por “soluciones soberanas”, rechazando así “acciones, injerencias y presiones internacionales que alejen al país de salidas negociadas y constitucionales al conflicto”. También rechazan “aquellas que violen los Derechos Humanos y la democracia”.

“Exhortamos a prestar especial empeño en la participación de especialistas en temas de salud y áreas afines, instituciones científicas y universitarias, con el propósito de incorporar su experticia en el desarrollo de las estrategias para atajar la pandemia y disminuir los daños y sufrimiento de la población”, sostienen y abogan por que las fuerzas de seguridad del Estado estén a disposición de los expertos del área de la salud y sirvan de apoyo en la gestión de la crisis.

En el acuerdo piden que se apliquen “las exenciones humanitarias anexas a las sanciones”, que fueron solicitadas por la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet.

Esto, también para solicitar que se haga efectivo “el acceso a la alimentación, a la salud, a los medicamentos y a los servicios públicos (agua, gas, electricidad, internet, gasolina)”, como “la única garantía de la práctica estricta del confinamiento”, advierten.

Para concluir, sostienen que el país podrá afrontar esta crisis solo con la voluntad de todos, en condiciones de transparencia, confianza, ejercicio democrático y libre de los actores indispensables para asumir la pandemia y sus efectos.

A continuación un extracto de la lista de firmantes:

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, s/j José Virtuoso, el ex presidente de Fedecamaras, Francisco Martínez, los ex candidatos presidenciales Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada y Eduardo Fernández, los ex ministros Héctor Navarro Díaz, Ana Elisa Osorio, Oly Millán y Lorena Freitez, la ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, los ex secretarios ejecutivos de la Mesa de la Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo y Jesús Torrealba.

También, el profesor del IESA Michael Penfold, los economistas Carlos Mendoza Potellá, Rafael Quiroz Serrano, Francisco Rodríguez, Víctor Álvarez y Manuel Sutherland, el presidente de “Acción Solidaria” Feliciano Reyna, los sociólogos Maryclen Stelling, Edgardo Lander, Javier Biardeau, Emiliano Terán y Miguel Ángel Contreras, las historiadoras Inés Quintero y Margarita López-Maya, los politólogos Yoletty Bracho, Francisco Alfaro y Francisco Enrich.

Los periodistas Mibelis Acevedo, Vladimir Villegas, Elías Santana, Francisco Bautista, Ronna Rísquez, Mario Villegas y Yesenia Balza, los ex alcaldes Juan Barreto y Ángel Enrique Zambrano, el educador Leonardo Carvajal, los parlamentarios Enrique Márquez, Melva Paredes, Timoteo Zambrano y María Teresa Pérez, los dirigentes políticos Hiram Gaviria (Puente), Felipe Mujica (MAS), Luis Romero (Avanzada Progresista), Negal Morales (Acción Democrática), Eder Puerta Aponte (Bandera Roja), Rafael Simón Jiménez, Mercedes Malavé, Ramón José Medina, los médicos Luis Fuenmayor Toro y Oscar Feo.

Y los psicólogos sociales Andrés Antillano y Ricardo Sucre Heredia, el arquitecto Eduardo Guzmán, los abogados Rocío San Miguel y León Arismendi, los directivos de Provea Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, el diplomático y analista internacional Julio César Pineda, los ex embajadores Gustavo Márquez, Juan Antonio Hernández y Pavel Rondón, la dirigente juvenil Yekuana Martínez, la investigadora feminista Alba Carosio, los fotógrafos Nelson Garrido y Gustavo Lagarde Semprún, la documentalista Gabriela González Fuentes, entre muchos otros.