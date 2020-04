El Gobierno interino de Juan Guaidó informó este miércoles que los recursos del país congelados en el exterior no pueden ser usados de forma directa ya que muchos de ellos «están inmersos en investigaciones criminales por lavado de dinero».



Recalcaron en comunicado que a afines de aclarar la «situación real» de dichas cuentas, puntualizaron que:

A) Las principales cuentas bancarias de la República y las entidades descentralizadas en Estados Unidos fueron prácticamente vaciadas por el régimen de Nicolás Maduro. Y los pocos recursos que están allá están sujetos a sanciones de la OFAC por las actividades criminales del régimen dictatorial. Tras diversos esfuerzos y procesos legales e institucionales, el Gobierno Interino ya ha logrado articular planes para hacer uso veinte millones de dólares ($20.000.000,00) para la atención de la pandemia del coronavirus y seguirá trabajando para lograr la autorización para usar la mayor cantidad de recursos posibles en beneficio del pueblo.

B) La filial de PDVSA, PDV Holding, Inc., no puede pagar dividendos a PDVSA como resultado de los problemas financieros de heredados de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que afectaron severamente las finanzas de Citgo. En todo caso, en el marco de la autonomía reconocida en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, PDV Holding, Inc. y sus empresas privadas han ido resolviendo los problemas financieros más graves que afrontaban en 2019, para paulatinamente superar los obstáculos a los cuales se enfrentan. Pero actualmente, PDV Holding, Inc. no cuenta con capacidad de pago de dividendo.

C) No hay acceso a las principales cuentas bancarias y depósitos en Europa, debido a investigaciones basadas en la mala administración de Maduro, incluso, procesos criminales por lavado de dinero.

D) El Gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, junto con la Asamblea Nacional, seguirán realizando las acciones legales necesarios para lograr proteger efectivamente estos recursos del régimen cleptocrático de Nicolás Maduro y de los acreedores de la deuda pública legada de Chávez y Maduro.

Ante esto ratificaron que se ejercerá las medidas que sean necesarias «para alcanzar a proteger a nuestros connacionales, dentro y fuera del país», y que seguirán trabajando para coordinar toda alianza internacional que permita el ingreso de ayuda humanitaria para atender la crisis «a la que nos enfrentamos y la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional que pueda salvar al país».