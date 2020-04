El ex embajador y dirigente político Diego Arria sostuvo este lunes que el caso del exdictador de Panamá, Manuel Noriega, es “pálido” al lado del de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Se están dando un conjunto de circunstancias todas acumuladas en pocos días, primero el anuncio de las demandas por narcoterroristas, traficantes terroristas criminales desde Maduro hacia abajo, un conjunto del jerarcas el régimen, a eso luego se le suma la propuesta de Juan Guaidó de un gobierno de emergencia nacional, luego viene el secretario de Estado de EEUU, y finalmente el presidente Trump acompañado del ministro de Defensa y anuncian una operación antinarcóticos. Como venezolano aspiro a que sea un poco más a lo antinarcótico, y está de primera figura Maduro”, indicó Arria al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU agregó que “las respuestas de esto solamente nos la van a dar los hechos, el despliegue militar de EEUU en el Caribe es un hecho sin precedentes. Necesitamos un gobierno de transición para rescatar a un país que vive en la miseria absoluta”.

“El jefe del Estado mayor norteamericano dijo que los buques ya han zarpado, han salido de Virginia y la Florida, ya a estas horas deberían estar en aguas del Caribe, tal como lo dijo el jefe de Estado mayor norteamericano. No es un bloqueo naval, claro si tú eres el bloqueado en cierta medida como está la narcotiranía de Maduro, pueden decir que lo están. Le dicen a la ONU que están bloqueados, pero si fuera un bloqueo sería mucho más cerrado de lo que aparenta ser. El Plan Colombia nunca tuvo la dimensión militar en un momento preciso como el que está aconteciendo, espero yo, en nuestra área”, reiteró.

Además, aseguró que “el narcotirano Maduro me recuerda mucho a las últimas intervenciones del general Noriega en Panamá con su famoso machete amenazando a los norteamericanos, eso es a lo que este llama la furia bolivariana. La acción de EEUU está generando reacciones dentro de la narcodictadura venezolana que están afectando a compatriotas nuestros, lo cual EEUU tiene una corresponsabilidad en esa materia, porque esto es algo realmente muy delicado, aspiro que los hechos se produzcan con una mayor rapidez, para evitar que este narcotirano use mayores medidas aún de las que viene tomando en contra de los venezolanos”.

“El caso de Noriega es pálido al lado del narcotirano de Maduro y del vagabundo del general Padrino, Tareck El Aissami. También es cierto que Noriega no tenía ningún Estado, ningún país que lo respaldara de una u otra manera, Panamá no tenía recursos económicos como Venezuela. El narcotirano tiene por detrás a países como Rusia y China que son poderosos y juegan en territorio venezolano. En Panamá tuvieron una toma progresiva que llevó varios días, en nuestro caso es decirle al régimen que no se entierren con Maduro, y que lo acompañen al cementerio pero no se entierren con él”, acotó.

Finalmente, Arria dijo que “tengo rato diciendo que en Venezuela no hay oposición, lo que hay son posiciones y la única posible es la del rescate de la libertad en el país, eso implica no tener ataduras ni cohabitar, ampliar la base de representación en Venezuela. Muchos partidos de oposición no tienen la credibilidad, la confianza de la gente. Es como Haití, el problema de Haití es la pobreza. El presidente Trump ha hecho más por nosotros que ningún otro presidente de EEUU”.

