El constituyentista Francisco Torrealba calificó como «milagro” que no se estén perdiendo puestos de trabajo, se mantengan los subsidios y se incremente el salario, aun en medio de la crisis generada por el coronavirus y el llamado bloqueo económico.

“Es un milagro que ocurran cosas como las que están pasando en el país, gracias al presidente Nicolás Maduro la clase obrera venezolana tiene oportunidades en esta fase decisiva», apuntó, entrevistado por Tania Díaz en su programa por RNV.

Indicó que no hay otro país del mundo en donde se estén incrementando los sueldos de los trabajadores, en medio de la pandemia, al tiempo de señalar que la OIT ya ha reportado la pérdida de millones de trabajos.

No obstante, aseveró: “Nosotros en primer lugar no podemos desmoralizarnos, en segundo lugar no bajar la guardia, y finalmente, seguir muy organizados y alineados para ganar esta batalla”.

Igualmente, exhortó a mantener la producción “pero con protección”. “Hay que quedarse en casa y salir solo para lo necesario”, apuntó, y anunció que para el 1 de mayo no habrá marchas sino una “Asamblea Global vía internet”.