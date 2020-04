Francisco Rodríguez, PhD en Economía de la Universidad de Harvard, aseveró que la Asamblea Nacional tiene a su disposición unos 12 mil millones de dólares con los que puede entregar ayudas mensuales a familias que están en el exterior y también a las que viven en Venezuela. Esto último requiere un acuerdo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro pues el primero tiene recursos pero el segundo tiene el mecanismo de distribución.

En entrevista exclusiva con ND, Rodríguez precisó que los 12 mil millones es una estimación basada en documentación pública, debido a que el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó no ha publicado datos oficiales sobre los recursos que maneja.

“Este dinero proviene de empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco que tienen cuentas en EEUU. Esas cuentas son, en su mayoría, controladas por Pdvsa y como están en EEUU son las cuentas que reconoce la corte de EEUU y es la Pdvsa que maneja Guaidó. En esas empresas mixtas hay 7 mil millones de dólares. En Citgo, de acuerdo a sus estados financieros, hay 1.400 millones de dólares y adicionalmente está el dinero del Banco de Inglaterra, donde hay 1.500 millones de dólares provenientes del oro. También hay dinero en Novo Banco”, detalló.

Resaltó que la Asamblea Nacional podría acceder a esos recursos, que están en EEUU, a través de una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro y la OFAC. “Si EEUU no da la licencia no se puede acceder a ese dinero. Pero el gobierno interino consiguió una licencia para movilizar recursos en 2019, cuando se pagaron los intereses del bono Pdvsa 20 y la AN aprobó recientemente una transferencia de 342 millones de dólares de unas cuentas de Citibank y espera por autorización de la OFAC para movilizar esos recursos”.

De 100 a 500 dólares mensuales para familias venezolanas en el exterior

Hace unas semanas Rodríguez propuso utilizar parte de estos recursos para ayudar a las familias venezolanas que se encuentran en el exterior. En esta entrevista precisó que el monto por familia varía dependiendo de si la familia vive en un país en vías de desarrollo o en un país desarrollado. Y que el período será de cinco meses.

“Hay 1,3 millones de familias fuera de Venezuela. Es una transferencia por familia. Hay 1.1 millones de familias que están en países en vías de desarrollo y para ellos hay una transferencia de 100 dólares. Esto te da 108 millones de dólares mensuales. Pero hay 200 mil familias que están en países desarrollados y para ellos planteamos una transferencia más alta, porque los gastos en esos países son más altos. La transferencia es de 500 dólares mensuales”, puntualizó.

El costo mensual de este programa es de 208 millones de dólares. Rodríguez resaltó que estos montos por familia son similares a las ayudas económicas que están dando los países a sus habitantes en condición de pobreza. “Perú está pagando 103 dólares como bono. Esta es una contribución para familias pobres. No está pensada para que vivan solo con eso ni a mantener altos niveles de calidad de vida”.

“Pudimos haber propuesto $400 o $500, pero consideramos limitaciones de recursos y que no es posible hacer uso de todos los recursos en un solo plan. Si hubiésemos dicho 500 en vez de cien hablaríamos de más de 650 millones mensuales. Recordemos que esto está fijado para otorgarlo por cinco (5) meses y puede terminar siendo un monto más alto ($3.200 millones). Queríamos ser conservadores fiscalmente y no hacer algo que esté fuera de las posibilidades del gobierno interino”, expresó.

Según dijo, Guaidó podría también pedir un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo porque es el único ente multilateral que lo reconoce como presidente de Venezuela.

Por esto y considerando que EEUU es uno de los principales aliados del gobierno interino, Rodríguez estimó que no debe haber problema alguno para que EEUU permitiese que se movilicen estos recursos y dictase las licencias correspondientes. “No me parece que existan restricciones tan relevantes y por eso creo que es correcto decir que son recursos que son manejados por la AN”, reiteró.

Ayuda de $100 dólares mensuales para las familias en Venezuela se requiere un acuerdo entre Maduro y Guaidó

El director de la Fundación Petróleo por Venezuela expuso otro programa, este para ayudar a las familias que viven en Venezuela por un monto de 100 dólares mensuales durante la pandemia. Destacó que esto solo es posible con un acuerdo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro.

“Hace falta un acuerdo político entre Guaidó y Maduro porque ya hemos visto los problemas que han surgido para entregar los 100$ a los trabajadores del sector salud. Y no es seguro que esto se lleve a cabo ya que este tipo de plan es muy difícil hacerlo mientras exista un conflicto político como el de Venezuela”, consideró.

“Guaidó es quien trae los recursos pero es Maduro el que gobierna el país. Ambos podrían solicitar dinero al FMI y el dinero sería otorgado a través del instrumento de financiamiento rápido, ya que casi todos los países están pidiendo prestado al FMI para sobrevivir a la pandemia”.

“Venezuela pediría prestado el 50% de su cuota para atender emergencias, o sea 2.600 millones de dólares. No hay precondiciones para acceder a este mecanismo. No requiere hacer un programa ni un paquete económico”, aseguró. Recordó que Maduro solicitó 5.000 millones de dólares, que es casi la suma a la que puede acceder en 5 años, pero el FMI no aceptó la solicitud porque no reconoce a Maduro y enfatizó que tampoco reconoce a Guaidó.

“La decisión que ha tomado la gerente general del FMI ha sido la de no interactuar con ninguno de los dos gobiernos dado que no hay un consenso sobre a cuál reconocer. Pero ese dinero es de Venezuela y por eso planteamos ir al FMI y a otros organismos multilaterales y solicitar financiamiento a través de una solicitud suscrita por Guaidó y Maduro y avalada por la AN para que no quede ninguna duda de que dicha solicitud es representativa de lo que quiere toda Venezuela”, alegó.

Acuerdo Guaidó – Maduro es necesario para las ayudas nacionales

Además del acuerdo, Rodríguez apuntó que otra de las razones de un acuerdo conjunto es la forma en la que esos recursos llegarían a cada familia.

“Supongamos que Guaidó consigue el dinero o decide utilizar parte del dinero que tiene disponible y ordena transferir 100 dólares a cada familia. ¿Cómo se puede implementar eso desde el exterior para que le llegue a todos los venezolanos?”, cuestionó.

“Necesitas tener una cuenta bancaria nacional y hay una parte de la población que no está bancarizada. El gobierno de Maduro tiene el sistema del carnet de la patria, que si bien no debería ser usado para entregar estos recursos podría facilitar la base de datos”, justificó.

“Esto sería el punto de partida. Pero todo debe hacerse bajo supervisión de la AN y de entes internacionales. Está claro que sería inaceptable para Guaidó y los venezolanos darle el dinero a Maduro para que los reparta a través del carnet de la patria, pero si puede ser un punto de partida. Por eso debe haber un acuerdo para que exista la implementación entre ambas partes y la supervisión de mecanismos internacionales para realizar la entrega, perfeccionar la base de datos y establecer mecanismos de distribución”.

“No estoy de acuerdo con la opacidad que ha manejado los recursos el gobierno interino”

Rodríguez aseguró que no hay pruebas suficientes que demuestren que el gobierno interino haya manejado los recursos del país de manera incorrecta. Sin embargo consideró que la opacidad en la información de cómo se manejan los recursos constituye un riesgo para la administración de Guaidó.

“Ni siquiera cuando el escándalo de “el Cucutazo” observé argumentos sólidos ni pruebas decisivas de desvíos de recursos en la administración del gobierno interino. Pero sí creo que tenemos un problema básico que es la falta de transparencia”, expresó.

“Guaidó debió haber aprobado un presupuesto en febrero de 2019 porque: ¿cómo va a operar el gobierno, de dónde va a sacar los fondos, cómo se va a financiar? Yo apoyé lo que hizo Guaidó y le recomendé que tomase control de las cuentas de Venezuela en el exterior para ayudar a los venezolanos porque ese dinero es de Venezuela. Pero si hubiese un presupuesto habría partidas para manejar gastos como los de Cúcuta, se habría gastado dinero de acuerdo a la ley. Además se debió nombrar un contralor y este hubiera revisado si había apropiación indebida o desvíos de fondos y esto no se hizo por falta de transparencia”, fustigó.

Al mismo tiempo, aseveró: «Yo tengo muchísimo respeto por Juan Guaidó. Creo que ha hecho algo muy importante como fue unificar a la oposición y no desconfío de él, pero sí siento que ha estado manejando mal la disposición de los recursos venezolanos en el exterior. Debido a la opacidad no sabemos cuánto hay, no dicen en que se gastarán los 80 millones del Fondo de Liberación Nacional, porque esto no es un presupuesto. Ya ha pasado un año de gobierno y no sabemos cómo se pagó este gobierno, cómo se pagaron los viajes del presidente Guaidó, los viajes de los diputados y distintos miembros del gobierno interino y esto es un problema”.

“Los venezolanos tenemos derecho a saber cómo se manejan los recursos y la opacidad genera lo que llaman riesgo de corrupción”, recalcó. “Jorge Giordani es un hombre totalmente honesto. Mi problema con él no era que se robara la plata del Fonden sino que no había rendición de cuentas y alguien se iba a robar el dinero. Y eso fue lo que paso porque la opacidad genera riesgo de corrupción”, refirió.

“No estoy cuestionando la honestidad del gobierno interino pero sí pienso que no están manejando bien el asunto de los fondos y eso trae riesgos ante los que quiero alertar porque soy oposición y quiero que a ellos les vaya bien”.

Un diputado debería ganar de 300 a 1.000 dólares

Un reciente reportaje de la agencia Associated Press aseguró que diputados a la AN cobrarían 5.000 dólares mensuales. Para rodríguez esta cifra es muy alta ya que los sueldos de los legisladores en otros países oscilan entre 11 y 33 salarios mínimos.

“Sabemos que los diputados deberían ganar bien. Ahora, en un país donde el salario mínimo es de 3 dólares, ¿cómo le vas a pagar 5 mil dólares a un diputado? No tiene sentido. Los salarios de diputados en América Latina oscilan entre 11 y 13 salarios mínimos. En Venezuela el salario mínimo no es muy representativo; pero un trabajador no calificado gana unos 30 dólares mensuales el salario para diputados debería ser de $300 y $1.000. Eso sería más sensato”, afirmó.

“Estoy claro que los diputados la han pasado muy mal y han estado perseguidos. Que no han cobrado salarios pero todo el país está mal y la gente no puede subirse el sueldo y los diputados tampoco deberían subirse el sueldo. La situación en Venezuela es muy grave. La gente pasa muchísima necesidad y esto no puede suceder sin que exista una sensibilidad al respecto”, alegó.

Deben demostrar que pueden ayudar a los venezolanos y luego fijarse los sueldos

Sobre el mismo tema, Rodríguez calificó como positivo que el gobierno interino haya dicho que cuando fijen los sueldos lo informaran de manera transparente y reiteró que antes de fijar los sueldos hay cosas más importantes que atender como la situación de los venezolanos en el exterior y los que están en Venezuela.

“Es momento de empezar a tratar estos temas abiertamente. Nosotros hicimos la propuesta de transferir 100 dólares a las familias que están en el exterior. La propuesta no ha sido discutida. Es momento de establecer prioridades. Mi mensaje a los diputados, a quienes respeto y valoro, es que si tienen acceso a 350 millones de dólares eso es más que suficiente para pagar la transferencia a quienes están fuera del país”.

A la vez que precisó. “Antes de discutir sueldos discutan primero cómo ayudar a los venezolanos que han perdido miles de toneladas de alimentos porque no hay gasolina o ayudar a los venezolanos que no tienen dónde comer o dormir porque los han sacado de sus viviendas en Bogotá, Guayaquil o Lima. ¿Cuánto puede costar alquilar unos camiones para traer a los venezolanos que se están regresando a pie desde Colombia? ¿Cómo me vas a decir que tienes 80 millones de dólares y no puedes hacer eso?”, rechazó.

“El mensaje que se le está dando al país es que la prioridad no son los venezolanos sino que la prioridad es obtener el poder y resolver los problemas personales de los diputados. Yo soy de oposición y quiero que Maduro salga pero también quiero que los diputados por los que yo voté no pierdan su capital político y el respeto de los venezolanos porque no saben cómo establecer prioridades en medio de esta crisis. Ese es mi pedido. Cuando hayan demostrado que pueden solucionar los problemas de los venezolanos por lo menos a los del exterior entonces que se aprueben el sueldo”, enfatizó.