La diputada Dignora Hernández (Fracción 16 J-Monagas) criticó este sábado la propuesta estadounidense para una transición democrática en Venezuela asegurando, entre otras razones, que el chavismo no puede, ni mucho menos en forma paritaria, formar parte del llamado Consejo de Estado. Tampoco puede formar parte de la transición el Alto Mando Militar.

En entrevista telefónica concedida a ND, la parlamentaria reiteró que quienes permitieron que se instalara en Venezuela un sistema de mafias y con esto se haya consolidado la destrucción de la vida de miles de venezolanos no pueden formar parte de un gobierno de transición.

«Muchos de estos actores del chavismo, del madurismo y del Psuv a quienes se les estaría garantizando un espacio de participación con esta propuesta, levantaron la mano en la Asamblea Nacional para que Hugo Chávez y otros personajes configuraran en Venezuela la destrucción de la democracia. Esta propuesta está llamando a que estos sectores formen parte de la solución para la crisis del país y es absurdo. Si ellos fueron el problema no pueden ser la solución», resaltó.

«Cuando la historia les llamó a defender la libertad de Venezuela, ellos prefirieron plegarse a una particularidad política y gritar consignas partidistas«, añadió.

«El alto mando militar tiene una gran responsabilidad en lo que vivimos. Traicionó la constitución y todos los que han pasado por allí y permitieron que el virus del socialismo se consolidara. Por eso no debe ser llamado para formar parte de un gobierno de transición. No deben estar cómplices, ni corruptos, ni colaboradores».

Hernández agregó que, de acuerdo con la propuesta de EEUU, se desconoce el destino de Maduro. «Por ahora es especular qué pasará con Maduro o con Cabello. Pero lo que sabemos es que quieren construir gobiernos con todos los chavistas, pero no con todos los de la oposición».

«No sé qué va a pasar con el chavismo, pero es ilógico suponer que en ese Consejo de Estado van a estar presentes los chavistas. Asimismo que lo que viene es la convivencia con este sistema. Por ende el chavismo va a tener garantías de no desaparecer y de que le sean perdonadas todas sus injusticias. Cuando le das poder a estos elementos y este partido en armas, conocido como el Psuv, es para preservarlo. El chavismo se va a preservar. Se va a revitalizar y va a entrar a la vida democrática como si no tuviera nada que responder ante la justicia», manifestó.

Propuesta tiene visos de Olso y Dominicana

No sabe si la propuesta estadounidense va dirigida a los militares del entorno de Nicolás Maduro, pero sí aseguró que fue construida por defensores del chavismo y «eso es una lástima». «La propuesta que presenta EEUU tiene viso de haber sido construida con la Unión Europea, con algunos actores políticos de Venezuela, con el Grupo de Contacto y esto queda en evidencia cuando no se niega la continuidad de la propuesta de Oslo, que es también Dominicana. Se continúa la tesis de preservar a un grupo significativo de chavistas que destruyeron al país».

Sin embargo, destacó que en medio de la pandemia mundial generada por el coronavirus es admirable que EEUU ponga a Venezuela en primer lugar. «Es algo que debemos agradecer. Pero a esta propuesta le hacen falta más voces. Deben saber que los venezolanos rechazan un posible gobierno que considere a los causantes de los problemas como miembros del mismo».

No queda claro hasta qué punto sería Consejo y hasta qué punto sería Gobierno

Hernández cuestionó el Consejo de Estado propuesto por EEUU. La propuesta de EEUU para una transición establece la aprobación, por parte de la AN, de una ley para la conformación de un “Consejo de Estado” que se convierte en el poder ejecutivo. Cada coalición de partidos con al menos un 25% de diputados en la Asamblea Nacional – y eso incluye solamente al chavismo y a la MUD – escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos un gobernador de estado. Los cuatro miembros escogen un quinto por consenso, que se desempeñará como Presidente Interino de Venezuela hasta que haya elecciones presidenciales, y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.

Al respecto, Hernández dijo: «No me queda claro hasta qué punto sería gobierno y hasta qué punto sería Consejo. Un Consejo es un asesor y no un ejecutivo. ¿Por qué se le delega a este Consejo de Estado todas las facultades ejecutivas? ¿O será que es un gobierno colegiado y va a representar a los sectores sociales y políticos sin la presencia de todas las voces?».

«Venezuela no puede quedar repartida en dos bandos, 25% para el Psuv y 25% para la coalición opositora. ¿Quiénes van a dirigir las acciones que se llevarán a cabo y dónde estará el órgano de consulta para que estas decisiones se validen?», continúo. A la vez que apuntó que no le queda claro «qué significa la nueva ley de garantías, estamos frente a que el país va a quedar en las manos de 5 personas. ¿Cómo queda el poder ejecutivo, el judicial y el moral?».

No pueden nombrar un nuevo TSJ porque ya hay un TSJ en el exilio

Además, fustigó que la propuesta establezca que se elegirán nuevos miembros del CNE y del TSJ, porque ya la AN eligió a un Tribunal Supremo de Justicia, que ahora está en el exilio. «Lo que sucede es que una vez que lo eligió, también lo desconoció y esto tiene que saberlo la opinión pública. No podemos taparnos los ojos y olvidar que esta AN son muchos los documentos que ha producido, pero lamentablemente no se ha dado a quienes tienen la posibilidad de actuar».

«Tenemos un TSJ y no debemos obviar que está en el exilio. Luego de que sus magistrados fueron perseguidos y luego de que sus casas fueran allanadas, hoy están fuera del país con el desconocimiento de esta misma AN que lo eligió. Para la Fracción 16 de julio existe un TSJ, que lamentablemente no ha podido obrar más allá de las sentencias que emitió y que siguen vigentes. Por esto, el Consejo de Estado no puede designar a nuevos miembros del TSJ».

No fuimos consultados

«El G4 y el Psuv no son Venezuela. El país es mucho más grande. Se presenta una propuesta de un día para otro y aspiran que sea votada por quienes nos enteramos unas horas antes. ¿Cuántos diputados leyeron antes o después la propuesta del gobierno de emergencia? ¿La conocen? ¿La entienden? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Cuándo en este país se convirtió en delito tener dudas y pedir aclaratorias de las mismas?».

«La propuesta se nos presentó el lunes, después de solicitarla. Un documento tan denso, donde se discute la posibilidad de darle salida a la crisis y que debe tener el consenso de todas las partes, no puede presentarse a altas horas de la noche para que al otro día todos lo hayamos analizado», reprochó. «Es un absurdo suponer que la historia del país que se desea pueda salir a flote con la opinión y el respaldo de todos actuando de esta manera. Si no hubiéramos pedido el documento no no los hubieran presentado. Cada vez que hablan de un gobierno de transición hablan de todos los sectores, pero obvian un sector: el sector que en la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de decidir junto a ellos», rechazó.

Aseguró que no la Fracción no ha recibido respuesta sobre las observaciones que han realizado a la propuesta estadounidense y le calificó de «documento genérico». «Habla de un gobierno de emergencia para atacar una emergencia sanitaria, sin recordar que la crisis sanitaria tiene como origen la crisis política. Nuestro sistema de salud está frágil porque fue destruido por la corrupción».

Países del mundo deben hacer lo mismo que EEUU y emprender la lucha contra el narcotráfico

Este viernes, la Armada estadounidense informó que el barco de guerra USS Detroit ya está en el mar Caribe como parte de la operación antinarcóticos que envió Trump a las afueras de las costas venezolanas. La parlamentaria considera que este tipo de acciones son correctas y que los demás países del mundo deberían hacer lo mismo.

«Es muy loable que los países del mundo, no solo EEUU, emprendan la lucha contra este flagelo que ha destruido los sueños de miles de jóvenes. Vemos como los grandes narcotraficantes despegan sus fauces para la destrucción de la humanidad solo por la fortuna que generan estas acciones», expresó.

«Desde la Fracción 16 de Julio vemos de manera acertada que se emprenda una lucha contra el tráfico de drogas y entendemos que en Venezuela esta investigación lleva años. Tienen información sustentada y es EEUU quien puede decir con exactitud las razones por las que acusan a Maduro y demás figuras del chavismo. Para nadie es un secreto lo que hemos denunciado, el régimen criminal y demás integrantes del Foro de Sao Paulo, países que se amparan en el socialismo tienen como punto de financiamiento este tipo de acciones», señaló.