El diputado en el exilio, José Guerra (PJ – Dtto. Capital) precisó este miércoles a ND que la ley de amnistía que propone para lograr un acuerdo político en el país diferenciará a quienes hayan violado los DDHH de los que no y aseguró que los involucrados tendrán que pagar por sus crímenes. “Eso tiene que estar absolutamente claro”, indicó.



“Una cosa es el perdón y otra cosa la justicia. Los que asesinaron a Fernando Albán, los que torturaron al capitán Acosta Arévalo, entre otros; no pueden tener perdón. Tienen que pagar sus crímenes. Ahora, para una solución política a la crisis se requiere una ley de amnistía, que va a diferenciar los que son violadores de los DDHH y los que no. Eso tiene que estar absolutamente claro”, apuntó.

Ayer, entrevistado por Vladimir Villegas, el parlamentario comentó que no quería ver a los altos funcionarios del gobierno presos, sino que los quería ver en las calles, haciendo política en minoría, “con las libertades que ellos nos quitaron”.

No obstante, consultado este miércoles por ND, Guerra señaló que no sabe si Maduro, Cabello, Rodríguez y los demás funcionarios chavistas vayan a hacer política “en minoría”, tal como él aspira, “porque ellos han aplicado la persecución, la represión y están inculpados en EEUU por narcotráfico”.

De acuerdo con el exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, Maduro tiene responsabilidad sobre los casos de Albán y Acosta Arévalo, según lo expresó en julio pasado en una entrevista para el diario El País.

“Maduro es el que ordena las persecuciones políticas. Todo lo que dice el informe que acaba de presentar la alta comisionada para los derechos humanos es cierto. Fue un poco tímido también, porque hay cosas horrendas que no fueron graficadas allí”, explicó Figuera en su momento.

Sin embargo, para Guerra, hay pruebas de que la política se puede flexibilizar: “Ahí está el acuerdo con los talibanes firmado por EEUU después de una guerra fratricida en Irak. Ahí está el acuerdo de EEUU con Corea del Norte”, señaló en contacto con ND.

Y precisó que en Venezuela se está gestando un proceso de transición y no una revolución. “Una transición significa perdón, sanar las heridas y reconstruir un país (…) Siempre he pensado que la vía es una negociación política y creo que es la vía menos traumática y más factible para Venezuela. Lo otro son ilusiones”, puntualizó.

“Que busquen pruebas”

Por su parte, Guerra rechazó que esté siendo financiado por el gobierno socialista. Esto luego de algunas acusaciones en las redes sociales

“Si ellos dicen que yo estoy financiado por el gobierno de Maduro, que busquen las pruebas. Lo que sí puedo decir es que cuando la Operación Alacrán llegó al Congreso, a mí no me compraron. Yo sí tengo pruebas, en mi integridad, de cómo vivo en medio de las dificultades de un exiliado político, perseguido por el régimen”, fustigó.

“No soy de esos de escritorio que están disparando por el Twitter todos los días. Mi vida pública está disponible. Y ahora en el exilio, viviendo en las dificultades”, acotó.

También en redes fue comparado con Henri Falcón, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y otros personajes que actualmente negocian con Maduro. Dice que no tiene nada que ver con esos políticos y, como ayer, argumentó que ellos están negociando “desde una posición de debilidad y no han logrado absolutamente nada”.

Sobre si está colaborando con el gobierno, el diputado respondió que “estoy en el exilio no porque quiera estar, sino porque soy perseguido por el régimen. Me allanaron mi inmunidad parlamentaria. Tuve que salir del BCV forzado a una renuncia acordada, y en general, el pueblo venezolano sabe la lucha que he dado”.

Respuesta a Sujú

Guerra aprovechó para responder a la abogada de DDHH, Tamara Sujú, que ayer, tras sus declaraciones, increpó al parlamentario y le cuestionó su posición.

“Yo respeto mucho la opinión de la doctora Tamara Sujú. Ella tiene derecho a criticar lo que dije. No tengo ningún familiar que haya sido detenido o torturado, pero sufro como sufren ellos porque Albán fue mi hermano. Requesens es amigo mío. Y tengo a otras personas presas y sé lo que es estar preso porque yo he estado preso también”, indicó.

Twitter: @jherreraprensa