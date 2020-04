El presidente de TLT, el oficialista Esteban Trapiello, aseguró que los venezolanos que viven en Miami, EEUU, están “aterrados” por la expansión del coronavirus en esa zona.

“Aterrados los Venezolanos que viven en Miami, Doral, Brickell, por la explosión de contagios por #Covid-19”, posteó Trapiello en su cuenta oficial Twitter.

El oficialista agregó que “mis amigos que viven en esas zonas me dicen: ‘Trapi tú que estás con el Chavismo, haz lo que sea para que nos repatríen, sino acá nos vamos a morir como p…’”.

Trapiello fustiga las críticas de Smolansky y Borges sobre los migrantes que están regresando



Por otra parte, en otro tuit más reciente posteó que “que estás haciendo @JulioBorges que no ayudas a los Venezolanos que quieren regresar a Venezuela desde Ecuador y pasar por Colombia para llegar a San Antonio? Tú no eres el Canciller del Autoproclamado? Tú no convives en Colombia?”.

“Y por qué tu, y @jguaido y @carlosvecchio y los líderes de @VoluntadPopular y de @Pr1meroJusticia no están allí, socorriendoles, llevándoles Médicos, tests, Buses, Alimwntos y traslado a las sedes de vuestras organizaciones para demostrar que algo hacen además de trinar!”, respondió a un tuit de Smolansky.

