El diputado Conrado Pérez Linares (PJ-Trujillo) recomendó este viernes que es una necesidad “urgente y perentoria” que el gobernador del estado, Henry Rangel Silva, ponga en marcha en Trujillo, una ruta solidaria que permita a los residentes en un horario especial, trasladarse para hacer la compra de alimentos, medicinas y otras diligencias, hacia otros municipios, y dentro de ellos mismos, durante el tiempo que dure la cuarentena por el coronavirus.

Pérez Linares opina que «los usuarios y conductores de esta ruta social, deben cumplir estrictamente las directrices y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para evitar el contagio y propagación del Covid-19».

Medida humanitaria



Opina el parlamentario que el Gobierno Regional debe entender que miles de trujillanos requieren hacer sus compras para abastecerse de alimentos y medicinas, lo cual ya no pueden hacerlo en la mayoría de los municipios que no tienen la capacidad comercial suficiente para satisfacer las necesidades de sus habitantes, es por eso que requieren ir a Valera, Trujillo, Boconó y Sabana de Mendoza, a adquirir estos insumos, lo cual no lo pueden hacer, porque no hay transporte público.

“Está Ruta Social Solidaria” – precisó Pérez Linares – “es una medida Humanitaria que el pueblo agradecería en grado sumo, ya que le facilitaría en un horario especial, ir a los municipios que cuentan con suficientes suministros, a realizar sus compras y regresar temprano a sus hogares”.

Flota Yutong



El primer mandatario regional – recomendó el diputado – puede disponer para crear la Ruta Social Solidaria, de un lote de los buses Yutong que venían prestando servicio en los diferentes municipios de la entidad. – Ojalá Rangel Silva deje a un lado su desidia y manifiesta incapacidad gubernamental y una vez en la vida ayude al pueblo que se está muriendo de hambre, porque no tiene unidades de transporte para buscar los alimentos, en los mercados, supermercados, bodegas y abastos que se encuentran instalados en las capitales de los Municipios más importantes del estado Trujillo.

Nota de prensa