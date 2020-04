La embajada/AN de Venezuela en EEUU manifestó este miércoles por medio de un comunicado que reciben el nuevo anuncio del Gobierno de Donald Trump sobre el despliegue de fuerzas antidroga en las costas del Caribe como una “acción positiva para frenar las redes narcoterroristas” que ha impulsado el “régimen” de Nicolás Maduro, con sus aliados del ELN, la disidencia de las FARC y otros grupos, en toda la región.

En el texto detallan que “es necesario trabajar en todos los niveles: en las acciones judiciales contra los responsables del narcoterrorismo en el continente americano, como se anunció hace algunos días desde el Departamento de Justicia de EEUU; y en las acciones operativas necesarias para reducir y neutralizar la capacidad de acción de estos grupos del tráfico de drogas y armas que intoxican la vida de los ciudadanos en el hemisferio”.

“El Gobierno Interino del Presidente Juan Guaidó está comprometido con liberar a Venezuela de los tentáculos de estos carteles, que inclusive han logrado penetrar las fuerzas militares y de seguridad del Estado venezolano con anuencia y amparo de la dictadura de Maduro; y facilita las acciones de cooperación en ese sentido. Todos estos esfuerzos conjuntos de EEUU y los gobiernos aliados de la región, en materia de combate del narcoterrorismo, abonan sin duda el camino para una Venezuela Libre”, finaliza el comunicado de la embajada venezolana en EEUU.

Más reacciones



Por su parte, el congresista de EEUU, Mario Díaz-Balart, indicó vía Twitter en torno a la nueva medida que “no debemos permitir que los cárteles de la droga se aprovechen de esta pandemia y pongan en peligro la vida del pueblo estadounidense. Agradezco @POTUS, @Southcom y las 22 naciones asociadas que se han comprometido a aumentar los esfuerzos de erradicación”.

Mientras que el senador de EEUU, Marco Rubio, afirmó en la misma red social que “Si acabas de ser acusado de tráfico de drogas y tienes una recompensa de 15 millones de dólares por tu captura, teniendo a @Southcom conduciendo operaciones antinarcóticos en su costa con una oleada de destructores, AWACS, una brigada del ejército y operadores especiales, no es muy reconfortante”.

We must not let drug cartels take advantage of this pandemic and put the lives of the American people at risk. I thank @POTUS, @Southcom, and the 22 partner nations who are committed to increasing eradication efforts. https://t.co/c1MOLPTv6A

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) April 1, 2020