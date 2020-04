El diputado Elías Matta (UNT-Zulia) aseguró este miércoles que la Industria petrolera no tiene capacidad para cubrir el mercado nacional de gasolina, que no llega a 100 mil barriles diarios, porque el “régimen destruyó” todo el parque refinador de petróleo, es por eso que no hay combustible en el país, ni dinero para importarlo.

Así mismo, explicó el parlamentario que la pandemia del Covid-19 llegó a Venezuela en momentos de una crisis humanitaria aguda, con los servicios públicos colapsados, gracias a quienes hoy “están usurpando el poder”. “En Venezuela no hay agua no hay gas, electricidad y sumando a esta situación tan grave no hay gasolina, siendo Venezuela el país con las mayores reservas petroleras del mundo y sin embargo no hay combustible”, recalcó Matta según reseñó Centro de Comunicación Nacional.

Agregó que por la falta de combustible no hay forma de trasladar los alimentos a los diferentes centros de consumo del país, incluyendo la capital, es decir que en los próximos días la población venezolana corre el riesgo de quedarse sin alimentos perecederos. “Además de todas las calamidades que están enfrentando con el colapso de los servicios públicos y de ñapa una pandemia mortal.

Dijo que los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud no puede trasladarse a los diferentes centros asistenciales para atender a las personas con la pandemia del Covid-19 u otra patología, porque no tiene gasolina, y la poca que hay, la tienen destinada a funcionarios del régimen, la Guardia Nacional y la Policía.

Considera que es inaudito que Venezuela no tenga gasolina si tiene 303 mil millones de barriles de petróleo probados, y sin embargo no tiene como atender el servicio de gasolina a 30 millones de habitantes aproximadamente, “gracias a los grandes irresponsables que hoy usurpan el poder”, sentenció Matta.

Recordó que este “régimen” cuando llegó a Miraflores Venezuela producía unos 3 millones 429 mil barriles de petróleo diarios, el “régimen” dejó caer la producción a 865 mil barriles diarios, desde entonces hasta ahora en el 2020, producto de la corrupción, políticas erradas, por la irresponsabilidad y la impericia de haber despedido a más de 18 mil trabajadores en el año 2003.

“Dejaron caer la producción de petróleo en 2 millones 462 mil barriles, eso significa que a Venezuela le dejaron de ingresar cerca de 50 mil millones de dólares gracias a estos grandes irresponsables”. Además, destruyeron el parque refinador que era una envidia para toda América Latina y para el mundo, que era capaz de refinar un 1 millón 300 mil barriles diarios. En su mejor momento Venezuela llegó a consumir unos 600 mil barriles en el mercado interno y hoy consume apenas unos 120 mil barriles diarios, unos 90 mil de gasolina y 30 de diésel”.

Aseguró que el “régimen destruyó” el parque refinador y hoy no se produce ni un barril de gasolina, pensaban que siempre iban a tener recursos suficientes para importar gasolina y ahora no tiene dinero para adquirir el combustible en el exterior.

“Ahora los venezolanos son los que pagan la irresponsabilidad, la corrupción cometida por este régimen que tiene que comprar la gasolina a precios que superan abruptamente los internacionales. Por ejemplo, en Maracaibo un litro de gasolina lo vende a 3 dólares, 6 veces más que en Estados Unidos que un litro de combustible cuesta 40 centavos de dólar, esto es gracias a estos grandes irresponsables que destruyeron todo el parque refinador del país”, reiteró el diputado zuliano.

Finalmente señaló que la Asamblea Nacional y el presidente (e) Juan Guaidó seguirán batallando para lograr sacar adelante la Industria Petrolera a través del Plan País, donde se ha concretado como resolver el problema del suministro de la gasolina, para que en los primeros 100 días que cese este régimen, los venezolanos puedan contar con suficiente combustible y a precios justos.

“Vamos a seguir trabajando para impulsar el cambio político de Venezuela, porque mientras continúe la usurpación el país seguirá colapsando. Estamos seguro que pronto lo vamos a lograr para que Venezuela sea nuevamente prospera”, concluyó.

Nota de prensa