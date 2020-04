El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, condenó las intenciones que, a su juicio, mantiene el gobierno de Nicolás Maduro sobre el país, en materia económica y social.



«Venezuela está hoy convertida en una inmensa fábrica de pobres, producto del socialismo que destruyó la educación convirtiéndola en un sistema de militantes políticos; que no deja que las empresas produzcan, que interviene al sector privado para arruinarlo; que no deja que los emprendedores tengan libertades económicas; que no permite que exista una moneda fuerte, por haber convertido al BCV (Banco Central de Venezuela) en una máquina de hambre», dijo Ecarri este miércoles en Primera Página, por Globovisión.

Ecarri reiteró que el país ya conoce los controles de cambio y las consecuencias directa que trae estas intervenciones del Estado en la empresa privada: Hambre y escasez, esto a propósito de las medidas que ha tomado en torno a la ocupación de empresas de alimentos y supervisión de la distribución y venta de productos Polar.

Asimimo expresó que la terrible crisis del país que incluye hospitales destrozados, sector privado al borde del abismo, escuelas en ruinas, inflación y un largo etcétera negativo; obedece a un plan de Maduro, los hermanos Rodríguez y la camarilla que los acompañan en Miraflores para acabar con los venezolanos.

«Tenemos que sustituir el modelo (…) El modelo que venga tiene que ser de libertades económicas plenas y con la educación como bandera», insistió el jefe del Lápiz durante la entrevista.

En este sentido, el dirigente enumeró que hay tres medidas urgente a tomar en el país:

1. Estabilizar la moneda. Ecarri recalcó que desde la Alianza defienden, y por dos años han planteado al país, la necesidad de formalizar el dólar como moneda nacional, para acabar con la fábrica de pobres en que han convertido al Banco Central de Venezuela.

2. Privatizar la industria petrolera. Sobre esto señaló que la única manera de volver a tener recursos como país es levantar la producción de petróleo.

3. Liberar al estado venezolano del socialismo. Dijo que es necesario acabar con medidas proteccionistas y regulatorias y permitir que sean los venezolanos, con sus emprendimientos, los que hagan crecer la economía nacional.

Al ser consultado sobre la situación real del sistema educativo venezolano, Ecarri recalcó que el partido de la educación venezolana no critica la educación a distancia ya que el mundo avanza hacia allá.» El problema es que en Venezuela no hay educación, ni cerca ni lejos (…) Nos urge un sacudón educativo», comentó.

En este sentido, cuestionó que el ministro de Educación de Maduro, Aristóbulo Istúriz, anuncie que el año escolar terminará online, cuando el país no tiene condiciones para ello. «Hoy el tema no es cómo va a terminar el año escolar en Venezuela, yo le pregunta al Ministro de Educación cuándo comenzó y para quién (…) tenemos en el país siete millones de niños fuera de las escuelas», precisó.