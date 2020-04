El director general del Cicpc, Douglas Rico, confirmó este miércoles que fueron separados de sus cargos José Domínguez, jefe de la Delegación del Cicpc en Carabobo, y José Aldama, Supervisor de la Región Estadal Carabobo del Cicpc.

“Hoy, 22 de abril, vengo ante ustedes a dar la cara ante la cantidad de fake news que se han dicho en mi contra, en contra de la institución y algunos funcionario que aquí trabajamos. Comenzando por lo que dijo Salvatore Lucchese de que detuvieron a unos ciudadanos de nombre Raúl del Gallego y Orlando Silva. Dijo primero que había sido detenido en mi oficina, cosa que fue falso, dos días después dijo que fue en mi casa y que el Faes había allanado mi casa para detenerlos, supongo que mañana que se cumplen los dos días dirá que fue en la casa de una amante mía”, afirmó Rico en un video difundido por Prensa Cicpc.

Así mismo, el representante del Cicpc agregó que “Lucchese, todas tus mentiras se han ido cayendo, cada una de ellas, porque eres una persona que no piensas con la razón, sino con la visceralidad que hay dentro de ti. Nosotros hoy responsablemente damos la cara, y la doy porque hay personas, periodistas, gente de medios de comunicación que ante la cantidad de fotos que han mostrado de mí con el señor Orlando Silva, quien se encuentra aquí acompañado de un cantante de música venezolana, estando en una fiesta, y quien realizó la fiesta me invitó a esa reunión”.

“Si conozco al señor Orlando Silva, porque es una persona que es acreditada por esta institución desde hace más de 20 años, y aún yo ni siquiera era director de esta institución. Las circunstancias en las que se encuentra ahorita, él tendrá que resolverlas y plantear si es inocente o culpable. Un grupo de hombres responsables están haciendo una verdadera investigación, como lo caracteriza el Cicpc. Los ataques de Lucchese no me perjudican en lo más mínimo. A nosotros nos asiste la razón. La única razón que yo saldría de aquí es porque lo decida nuestro presidente Nicolás Maduro, no porque los resentidos escriban. Yo no voy a salir por la puerta de atrás”, reiteró.

Finalmente, Rico detalló que “decidí apartar de sus cargos José Domínguez, jefe de la Delegación del Cicpc en Carabobo, y José Aldama, Supervisor de la Región Estadal Carabobo del Cicpc mientras se desarrolla la investigación, una vez que se aclare, si yo estoy aquí, volverá a tomar otro cargo. Lucchese, tú te refugias en un teclado para escribir cualquier cantidad de improperios. Los que me quieren saben quién soy”.