Nicolás Maduro dijo que están preparados para combatir al Gobierno de Donald Trump «en el terreno que nos toque» tras afirmar que este intenta extorsionarlos



«Estamos donde estamos por la legitimidad de una constitución. Desde siempre hemos combatidos contra las mafias. Somos hombre de honor. Entonces viene Donald Trump a extorsionar. Estamos listos para combatirlos en el terreno que nos toque. La furia bolivariana está lista y preparada. Que no se equivoquen con Venezuela… Donald Trump va a salir derrotado en Venezuela y América Latina», precisó Maduro durante un contacto telefónico a Con el Mazo Dando.

El mandatario oficialista rechazó que Trump envíe más militares al Caribe para combatir la droga, pues dice que solo tratan de «desviar la atención».

«EEUU trata de desviar la atención, y dice que va a mover unos barcos, pero no se enfoca en el problema del coronavirus. No se enfocan en el problema que tienen allá. Si ellos quieren parar la droga de Colombia tienen que actuar por el pacífico, si se van por el Caribe, se les van los que transportan droga. Es una manipulación, en el pasado acusaban a cualquier líder del mundo, decían que eran comunistas. Ahora acusan de terroristas, de narcotráfico, y hay opositores venezolanos que hacen el coro a eso. Somos hombres de ética, he luchado contra las mafias», añadió.

Por otro lado invitó a Enrique Ochoa Antich a unirse al Consejo de Estado conformado desde ayer. «Te invito al Consejo de Estado Ochoa Antich, que te pusiste bravito. Yo quiero que vengan todos los sectores. Propongo firmar el acuerdo humanitario. No te pongas bravo Ochoa Antich», apuntó.

Por último recordó las medidas contra el Covid-19 al salir a la calle: «Nadie puede salir a la calle sin su protección. Tapabocas. Lentes. Gorros. Guantes… Si actuamos con una cuarentena radical y de esta forma, vamos a poder pasar las primeras 3 etapas y podremos pasar a la normalidad de la vida de manera relativa y vigilada», finalizó.