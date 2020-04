El diputado Elías Matta (UNT-Zulia) aseveró este martes que se debe notificar a la empresa rusa Rosneft que deben seguir lo establecido en las leyes venezolanas, ya que sus contratos con Pdvsa nunca pasaron por la Asamblea Nacional.

“Hoy he solicitado el derecho de palabra para referirme a un hecho muy importante para nuestro país, el pasado sábado 28 de marzo la empresa Rosneft a través de medios de comunicación nacionales e internacionales anunciaba una supuesta venta de todas las acciones de su empresa en Venezuela, es decir, se retiraba de Venezuela y vendía sus acciones a una empresa propiedad de la federación rusa”, expresó Matta en un video difundido en Twitter por la cuenta de la Asamblea Nacional.

El parlamentario reveló que “es bueno que se sepa que esta empresa Rosneft tiene unos cinco contratos dentro de la empresa Pdvsa, entre ellos está la empresa Petro Victoria, donde tiene el 40% de las acciones en esa empresa mixta, en la empresa Petro Miranda, donde también tiene 40 % de las acciones, en la empresa Petro Perijá, donde también tiene 40 % de las acciones, y en la empresa Boquerón, donde también tiene 40 % de las acciones. La última es la empresa Petro Monagas donde vale la pena destacar que en esta empresa Rosneft tenía el 17 % de acciones, pero en el 2016 el gobierno de Maduro de manera irrita le vendió el 23 % de acciones de Pdvsa a Rosneft para que esta elevara el 40 % su propiedad en Petro Monagas”.

“Esta AN, de manera responsable en su momento, le advirtió a Rosneft que esa transacción tenía que pasar por esta Asamblea Nacional porque así lo establece el artículo 150 de la Constitución, todo contrato de una empresa pública con un país extranjero debe pasar por la AN, eso no pasó, por lo tanto ese control del 40 % es irrito”, acotó.

Finalmente, Matta sostuvo que “pedimos que este Parlamento, junto a la Comisión de Energía y Petróleo, las juntas Ad Hoc de Pdvsa y CVP, le haga un seguimiento a esta venta de acciones y se le notifique a Rosneft que deben seguir lo establecido en nuestras leyes”.

#SesiónAN | Diputados abordan el primer punto del orden del día: Propuesta de Acuerdo sobre la presunta venta de la participacion accionaria de la empresa Rosneft en las empresas mixtas venezolanas. Inicia el debate el Dip. @EliasMattaW pic.twitter.com/Fb3LLYOnNj — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 7, 2020