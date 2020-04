El diputado Luis Silva (AD-Bolívar) aseguró este viernes que el venezolano está sentenciado a escoger entre «morir de hambre» o «morir por el coronavirus» ante la falta de combustible que impide a productores y agricultores la producción y distribución de alimentos, entre otras carencias.



«La alimentación del venezolano está en terapia intensiva, afectada por una enfermedad peor que el coronavirus. Sus síntomas son: escasez de alimentos, salario menor a 5 dólares, falta de combustible para sembrar y transportar alimentos, agroindustria sin materia prima, sin agroquímicos, sin fertilizantes. No podemos escoger entre morir de coronavirus o de hambre», expresó el diputado en redes sociales.

Asimismo indicó que la solución a este problema es la creación de un Gobierno de Emergencia que permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

«Ese gobierno de emergencia debe buscar financiamiento internacional para reconstruir el país. Hay que acabar con la corrupción, renovar los poderes públicos, reconstruir a Pdvsa y diversificar la economía, sin combustible no hay producción, sin producción no hay alimentos, sin alimentos no hay salud», sentenció.