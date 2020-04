El diputado Luis Parra (ex PJ-Yaracuy), quien se define como presidente de la Asamblea Nacional, aseguró este sábado que las recientes protestas en Araya, Upata, Maturín, La Guajira y Machiquez no son expresiones aísladas sino venezolanos que reclaman por comida. Agregó que no es posible mantener la cuarentena cuando hay hambre.



“Los venezolanos se rebelan ante las neveras vacías en sus hogares. Los venezolanos protestan porque sus sueldos no les alcanza para nada. Los venezolanos salen a las calles empujados por una cuarentena que es necesaria pero se hace agobiante y más por el alza de la cotización del dólar que merma aún más su capacidad adquisitiva”, dijo.

A su juicio, estos factores, junto al desplome de los precios del petróleo, conforman una bomba de tiempo «que puede explotar en cualquier momento».

“Previendo esta situación, desde la Asamblea Nacional propusimos un Acuerdo Humanitario para que todos los factores políticos hiciéramos una tregua por la vida y la salud de los venezolanos. Planteamos en el Consejo de Estado la necesidad imperiosa de la activación de un Programa Especial de Atención Social para la Vida que abasteciera de alimentos y medicamentos a la población más vulnerable del país”, señaló.

Parra reiteró su llamado a los dos extremos de la pugna política (chavismo y la oposición liderada por Juan Guaidó) a entenderse, y a aplicar urgentemente el Acuerdo Humanitario.

“Hoy lamentablemente el pueblo no tiene comida en sus casas, ni gasolina en sus vehículos. Esa realidad de estómagos vacíos y la sensación de casa por cárcel, más la escasez de gasolina, ha hecho que centenares de venezolanos hayan tomado las calles”, aseguró .

El parlamentario pidió a Citgo enviar gasolina a Venezuela.

También criticó las recientes medidas de intervención y venta controlada en contra del sector productor de alimentos, a pesar de la falta de gasolina y las distorsiones de la economía en nuestro país.

“En el Parlamento nacional creemos que la protección real a los venezolanos no se materializa atacando a los empresarios, sino atendiendo directamente a la población mediante una acción efectiva del Estado. El combate a la especulación no se realiza interviniendo u ocupando industrias, sino supervisando y monitoreando las cadenas de distribución y comercialización», señaló Parra.

Levantar las sanciones

Por último, Para reiteró que las «sanciones deben ser suspendidas para que ingresen al país más de 12 millardos de dólares que se encuentran retenidos en el exterior y para que pueda haber financiamiento de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial».

También hizo un llamado quienes manejan los recursos de la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, también en referencia a Guaidó, a que pongan dichos recursos a la «disposición del pueblo venezolano».