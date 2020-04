El diputado Luis Parra (Ex PJ-Yaracuy) quien hoy se considera como presidente de la Asamblea Nacional, evadió este jueves calificar a Venezuela como un «narco estado», al no tener pruebas -dice- de los señalamientos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro y sus altos mandatarios.



«Ahorita lo que nos ocupa es el tema de la vida de los venezolanos que requieren soluciones concretas (…) Esas acusaciones y declaraciones que hace el Departamento de Justicia (de los Estados Unidos), si las van a llevar adelante, espero que prueben todo lo que dicen, ahora sí les digo, vamos a hacer respetar la constitución. Yo también fui señalado en casos de corrupción y todavía estoy esperando la primera prueba», expresó el parlamentario durante la entrevista con Vladimir Villegas en Globovisión.

Ahondando en el tema, agregó: «Parece que lo más importante aquí es acabar a un sector, como sea, y dejar vivo al otro. Esas operaciones -refiriéndose a las acusaciones de narcotráfico- llegaron tarde. Si el presidente Donald Trump, a quien respetamos, a ha dedicado todo este esfuerzo, por qué no lo hizo antes. ¿Quién es el mayor consumidor de drogas? Estados Unidos. Entonces, por qué tardaron tanto para hacerlo. Han hecho anuncios públicos que toda la droga se va por el pacífico, entonces uno se pregunta: por qué dejaron de actuar si sabían que toda esa droga afectaba a su gente. Para nosotros la droga, el narcoestado o todas esas aventuras se colocan al margen de la ley y la respuesta no es un golpe de Estado (…) Yo no tengo pruebas para decir que Venezuela es un narcoestado», sentenció.

Luis Parra insistió en que los planes contemplados sobre una acción militar «causarían un grave daño a la paz del país», al tiempo que señaló a políticos venezolanos, ahora en el exilio, de ser promotores de dicha petición.

«…A mí no me van a decir que en Venezuela es sabroso denunciar desde afuera, pero adentro tenían tentáculos con el sector oficial. Los actores políticos que hoy están afuera, por qué cuando estaban aquí no se comportaban así. Yo a Julio Borges, con respeto, le digo que piense primero en el país, que no piense en él ni en la familia de él. Estaban tomando un camino equivocado, se lo dije ¿y qué me ha costado? todo tipo de señalamiento. Yo creo que tenemos el talento para salir de esta crisis», recalcó Parra, enfatizando en que seguir bajo esa misma línea provocaría una guerra civil en Venezuela.

Bajo esa misma tónica el diputado hizo un llamado a los extremos políticos a hacer una tregua en las confrontaciones y diferencias políticas, «para trabajar por y para los venezolanos».

«Tenemos profundas y marcadas diferencias ideológicas con Maduro, nosotros la condición de oposición no nos la da ni la quita un sector u otro, a mí nadie me va a decir que condición de oposición vamos a representar nosotros. Políticamente decidimos alejarnos de los extremos, más allá de las personalidades, decidimos insurgir como la rebelión de las regiones, lo que importa en Venezuela es que entendamos que es por la vía democrática, constitucional, que tenemos que abordar en elecciones limpias las diferencias que tengamos», subrayó.

Asimismo los exhortó a «volver» a la constitución. «Hemos dicho con responsabilidad que volver a la constitución es el camino para salvar al país. Aquí pareciera que la constitución es buena cuando se habla de unos temas y mala cuando se tratan otros. Todos los cambios que vamos a generar en este país tienen que pasar por la constitución, es el reto más grande que tenemos como ciudadanos. No podemos permitir que ningún actor pueda imponernos a nosotros la violación permanente de lo que es nuestro sistema democrático (…) Decir que vamos a seguir en el camino de la confrontación y no buscar el camino para encontrar un entendimiento y abordar la crisis y tener una tregua política por amor a nuestro pueblo, para preservar lo más importante: la vida de los venezolanos», destacó.

Luis Parra también expresó estar de acuerdo con las medidas adoptadas por Nicolás Maduro, sobre la pandemia del coronavirus.

«El acuerdo humanitario tiene muchos temas, pero el primero es abordarlo como lo están haciendo, según la OMS, ¿será que nosotros no podemos por un minuto pensar en un momento con sensatez sin claudicar en nuestras marcadas diferencias y atender la necesidad antes que entremos en una hambruna?», preguntó. «Las medidas adoptadas hasta el momento, para nosotros, van en la dirección correcta», dijo al respecto.

Para finalizar, comentó sobre la citación que hiciera el Ministerio Público a Juan Guaidó, luego de las confesiones de Clíver Alcalá antes de entregarse a la justicia norteamericana. «Yo estoy de acuerdo con que se investigue los hechos con claridad y responsabilidad. Quienes estén tratando por la vía de violencia, imponer un modelo político en el país, no contará con nosotros y en el marco de la constitución revisemos todos los mecanismos que proponemos. No vamos a aceptar que, en consideración a unas denuncias, empiece la cacería de brujas en Venezuela», concluyó.