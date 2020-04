Para el diputado Luis Florido el presidente/ANC, Nicolás Maduro, ya está fuera del ejercicio del poder a raíz de las acusaciones de EE.UU por narcotráfico pese a que admitió que falta concretar su salida.

“Nicolás maduro está fuera del poder aunque falte concretarlo porque hay muchos elementos de juicio y no hay posibilidad de retorno para mantenerse en el poder” indicó Florido en un boletín publicado por la presidencia/AN.

“Hay que recordar que además de petróleo, exportábamos gasolina. Ahora somos un país que no tiene la capacidad de volver al crédito internacional, porque Maduro no tiene reconocimiento del mundo y no tiene la capacidad de alimentar a su gente (…) es un régimen que no tiene el control”, agregó.

Asimismo sostuvo que lo mejor para Venezuela es el Plan de Emergencia Nacional, sin persecución y con un proceso de elección que reconozca el voto. “Estamos más cerca que nunca de la transición, de unos seis a nueve meses donde se atienda la pandemia, y con la conducción de la AN, conformar toda la estrategia”.

Florido lamentó que ante la crisis por la pandemia del Covid-19, los venezolanos tengan que sufrir ante la falta de alimentos, gasolina y condiciones para afrontar el virus, así como también la falta de información fidedigna ante tal situación.

“Un país sin información sencillamente es un país atrasado más en la era de las comunicaciones. No sabemos cuántos casos hay realmente, cuántas muertes hay realmente y cómo se puede agravar esto”, añadió.