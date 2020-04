El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) aseveró este jueves que muchos migrantes venezolanos no están siendo protegidos por las medidas dictadas por los respectivos gobiernos a favor de sus connacionales.

“Son centenares de miles, millones de venezolanos que se encuentran afuera a causa de esta tiranía en Venezuela, de la catástrofe económica, de la emergencia humanitaria. La pandemia ha agravado la situación de muchos de nuestros compatriotas en varios países. Fundamentalmente hay países en donde están siendo desalojados, en el caso de Perú hay más de 600 venezolanos, en Colombia hay cerca de 500, tenemos problemas graves en Ecuador, problemas serios en otros países incluso de Europa”, afirmó Dávila en un video compartido en su cuenta oficial Twitter.

El parlamentario expresó que “esto es muy importante señalarlo porque las Naciones Unidas ha recalcado muchas veces que no se puede excluir del sistema de salud y servicios básicos fundamentales a los emigrados. En este caso, les hago un llamado a los jefes de Estado, socios de esta lucha, para que no excluyan, no dejen de lado a los centenares de millones de venezolanos que no están dentro del sistema de salud”.

“Los migrantes a lo mejor no están siendo protegidos por las medidas dictadas por los respectivos gobiernos a favor de sus connacionales porque es natural, pero igualmente les hago un llamado al sistema de las Naciones Unidas, al Acnur, a la OIM, a la sociedad civil, comunidad andina de naciones, a empresarios, para que todos coordinados con la plataforma regional de cooperación inter agencia faciliten mayores recursos y apoyo a los compatriotas venezolanos que se encuentran hoy en situación de riesgo e incluso varios ya estarán contagiados por este virus del Covid-19”, concluyó.