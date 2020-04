El diputado (AD) Williams Dávila denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro ha invertido en los últimos años más de 20 millones de dólares en lobbying y cabildeo político para intentar levantas las sanciones impuestas por EEUU «en vez de atender la severa crisis».



«Nicolás Maduro desde el 2013 ha invertido al menos 20 millones de dólares en hacer cabildeos y lobbying que cuestan mucho dinero, para el levantamiento de sanciones y tapar sus acciones criminales, que ya han quedado evidenciadas con los cargos por narcotráfico y otros delitos en su contra y otros altos cargos de su gobierno por parte del Fiscal General de los EEUU, William Barr», señaló.

El parlamentario refirió que distintas investigaciones han revelado que en solo 4 años «que Nicolás Maduro ha estado en el poder», ha gastado en cabildeo 5.340.000 de dólares. «De acuerdo con estos informes, Citgo ha invertido 8.610.000 de dólares en cabildeo en territorio estadounidense, lo que representa el 29,47 % de los 29.210.123,60 de dólares que Venezuela ha gastado en los últimos años para esos fines, alcanzado durante el mandato de Chávez los 20.722.646 dólares», expuso.

Asimismo, explicó que las sanciones a altos funcionarios de la dictadura, no tienen nada que ver con las acciones judiciales tomadas por el Departamento de Justicia del país norteamericano. «En un país en el que existe la separación de poderes, no hay cabildeo que sea efectivo para levantar una decisión del Poder Judicial que es independiente, donde sólo el fiscal puede considerar si hay o no mérito para proseguir con la investigación y emitir una orden de captura. Ya ese es un caso que está en manos del Poder Judicial de los EEUU», aseveró.

El diputado por el estado Mérida, rechazó que mientras Maduro gasta dinero en Lobby, insiste en que estas sanciones bloquean el envío de ayuda humanitaria a Venezuela para asistir a los más necesitados. «Cosa que es totalmente falsa y se demuestra con el ingreso de las 90 toneladas de insumos médicos y medicamentos al país a través de organizaciones internacionales cómo la ONU, USAID, OPS y UNICEF, que hacen parte de las donaciones de los EE.UU, producto del trabajo en conjunto y esfuerzo del gobierno interino del presidente Juan Guaidó para gestionar la cooperación internacional para Venezuela», enfatizó.

En tal sentido, Dávila aseguró que el único camino que le queda a Maduro, «es aceptar el mensaje que sistemáticamente le ha enviado la administración de Trump a través de la propuesta para la transición en Venezuela y abandonar el poder».

Finalmente, ratificó que el Gobierno de Emergencia Nacional propuesto por Juan Guaidó, es «la única salida para superar la emergencia humanitaria sin precedentes que vive el país y brindar atención al pueblo venezolano que se ve afectado por la pandemia del Covid-19».

«Este es un régimen sin futuro, Maduro tiene que entender que esa es la vía, que su tiempo ya pasó, que tiene que abandonar el poder, y ya hay una propuesta y un mecanismo que está siendo apoyado por alrededor de 50 países del mundo y tiene que considerarla», concluyó.

Nota de prensa