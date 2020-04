La diputada Bolivia Suárez (La Causa R-Bolívar) indicó este martes que con el plan educación a distancia, el 75% de los estudiantes del país perderá el año escolar porque no tienen computadoras, teléfonos inteligentes ni acceso a internet.

«El régimen decidió culminar el año escolar con la modalidad a distancia y con esta metodología queda excluido el 75% de nuestros estudiantes, ya que lo que tienen garantizado es la pérdida del año escolar», dijo durante la sesión virtual de la AN.

«Los estudiantes no cuentan con computadoras, no cuentan con teléfono inteligente, nuestros educadores no tienen computadoras, ni teléfonos inteligentes para adaptarse a estos sistemas», apuntó.

Recordó que en todo el país fallan los servicios públicos. «La electricidad y el internet es intermitente, es imposible la conectividad».

Por tanto, propuso que en la próxima sesión sea aprobado un acuerdo «para la recuperación del año escolar».

«Planteamos a través del Plan País que los 450 mil docentes del país se le garantice una ayuda socieonecómica, ya que el régimen nos los ha tomado en cuenta para hacer ajustes salariales correspondientes».

Asimismo, agregó que solicitaran una reunión con autoridades universitarias y asociaciones de padres y representantes «para realizar un plan de trabajo para la recuperación del año escolar».