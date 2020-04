La diputada Gaby Arellano (VP – Táchira) aseveró este jueves que la decisión de los migrantes venezolanos de regresar al país termina “siendo manipulada” con mentiras por parte de la “dictadura” de Nicolás Maduro.

“Sabemos cuál es la decisión, primero de miles de venezolanos que se han quedado sin empleo, la capacidad de producir, su día a día, y toman una decisión aventurera que termina siendo manipulada con mentiras por parte de la dictadura”, indicó Arellano en una entrevista con Impacto Venezuela.

La parlamentaria en el exilio agregó que “desde el primero de abril comenzamos a recibir denuncias del hacinamiento en el que se encontraban los venezolanos. Tienen hacinamiento, hemos denunciado con evidencia y testimonios. No cumplen con protecciones, son campos de concentración, sin agua ni servicios”.

“En Venezuela, Maduro se robó el aeropuerto de Maiquetía. Los venezolanos retornan porque no pueden trabajar, no por xenofobia y persecución. Tenemos familiares allí, y son testigos claves de como la alimentación no es adecuada, como duermen en el suelo, como no hay separación entre los que puedan tener Covid-19 y los que no, y al pasar de los días todo empeora”, alertó.

Sobre la situación de los migrantes en Táchira, Arellano dijo que “tienen 5 campos de concentración en el municipio Bolívar. Hicieron 7 detenciones dentro de los albergues en Táchira. La prueba que hacen de Covid-19 no es 100% confiable. Hay pruebas de como se han ido de centros de concentración porque tienen hambre y no hay comida, y hay riesgos de que el virus se extienda”.

“Los buses que prestan para trasladar migrantes, los usan como presos, como detenidos. El usurpador Maduro y sus secuaces mienten cada vez que se dirigen a la nación, mienten con las pruebas masivas, mienten con todo. No hay capacidad del sistema de salud, no han querido que llegue la ayuda requerida. Hay más de 5 millones de venezolanos en el exterior. Han llegado 6 mil venezolanos a la frontera”, acotó.

Finalmente, reiteró que “el venezolano está preso en Colombia, sin saber si quedarse o arriesgarse a ir a campos de concentración. Desde la AN hemos alzado la voz para evitar alzar cadáveres en la nación. No hay capacidad para afrontar esta pandemia del Covid-19”.